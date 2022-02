Musiker bereiten sich aufs Frühlingskonzert vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So langsam kehrt die Normalität auch in den Probealltag der Musikvereine zurück. Wenn auch noch mit Abstand, veranstaltete der Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker für seine Musikerinnen und Musiker einen Probetag mit dem extra aus Österreich angereisten Lothar Uth. Der erfahrene Tubist, Dirigent und Experte für Atemtechnik zeigte den Musikern welchen Einfluss die Atmung auf den Ton und somit auf den Klang des Orchesters hat. Das theoretisch erlernte Wissen wurde an den Stücken für das am 9. April stattfindende Frühlingskonzert praktisch umgesetzt. Dirigent Benedict Waldmann nahm unterdessen im Tubaregister Platz und unterstütze seine Musiker. Die Musiker freuen sich bereits jetzt auf das erste Frühlingskonzert mit ihrem Dirigenten. Die letzten beiden Jahre musste dieses coronabedingt leider abgesagt werden.