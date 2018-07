Musiker aus Equador spielen in Rottenacker

Die evangelische Kirchengemeinde Rottenacker hat zum Sommerkonzert unter den Kastanien mit der Brass Band Ecuador eingeladen.

Einige Zuhörer sind trotz immer wieder einsetzender Regenschauer der Einladung zum Konzert der Brass Band Ecuador, bestehend aus sechs jungen Musikern und ihrem Musiklehrer Jorge Pachacama, gefolgt. Im Pfarrgarten konnten sie sich von deren musikalischem Talent überzeugen. Die jungen Musiker befinden sich derzeit auf einer Sommertournee und erspielen sich durch Spenden der Zuhörer ihr Schulgeld, da diese in ihrer Heimat Quito, der Hauptstadt von Ecuador, ohne staatliche Hilfen auskommen müssen. Die Musikschüler dort nehmen einiges auf sich, um ihrem Traum Musiker zu werden, näher zu kommen.

Die Musikschule wurde von Jorge Pachacama, einem Staatstrompeter aus Ecuador, und seiner Frau, die als Rechtsanwältin tätig ist, gegründet. Sie bietet inzwischen seit 18 Jahren etwa 90 Schülern die Möglichkeit einer musikalischen Ausbildung. Organisiert wurde der Auftritt in Rottenacker von Horst Tögel, Bandmitglied der „Brenz Band“, einer Gruppe aus dem Raum Ludwigsburg in der auch behinderte Menschen integriert sind. Auf einer Tour durch Ecuador lernte er den Musikdirektor Pachacama kennen und die beiden freundeten sich an. Ziel der beiden ist es, Menschen für Musik zu begeistern und deren Leben dadurch zu verändern.

Auf seiner Tournee stand Horst Tögel mit vielen jungen Musikern in Kontakt und war begeistert von deren Wille und Ehrgeiz. „Es gibt dort Kinder, die früh am Morgen aufstehen, um zwei Stunden in die Schule zu laufen, am Nachmittag zum Musikunterricht gehen und erst spät am Abend nachhause kommen, weil sie alles dafür tun, um später Musiker zu werden“, so Tögel. Besonders nach dem schweren Erdbeben vor ein paar Jahren seien die Schüler und Lehrer umso mehr auf Spenden angewiesen, denn die Musikschule wurde damals schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Stückauswahl reichte von Mambo, Cha Cha und Tango bis zu „Hornpipe“, einem klassischen Stück aus der Feder von Georg Friedrich Händel. „Gracias a la Vida“ von Violeta Parra hieß es in dem Stück das aus Chile kommt. Ebenfalls im Repertoire hatte die Band mit „Alfonsina y el mar“ von Ariel Ramirez und Libertango von Astor Piazzolla auch zwei Stücke aus Argentinien. Der Musikdirektor gab den Zuhörern einen kleinen Spanisch-Crashkurs, sodass diese bei dem Stück „Mambos“ von Perez Prado das Gelernte direkt umsetzen und lauthals mitsingen konnten.