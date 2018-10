Musical Herzschlag kommt nach Rottenacker

70 talentierte Teenager und eine junge, peppige Live-Band auf der Bühne: Mit dem Musical Herzschlag erwartet das Publikum am morgigen Mittwoch, 31. Oktober, ein ganz besonderes Event in die Turn- und Festhalle. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Maria und Marta sitzen verzweifelt in der Notaufnahme des Herz-Jesu-Krankenhauses. Die Ungewissheit und das Warten sind nicht auszuhalten. Ihr Bruder Lazarus ist todkrank, die Ärzte kämpfen um sein Leben. Und ihr Freund Immanuel, den sie zu Hilfe gerufen haben, lässt nichts von sich hören. Als er endlich kommt, ist Lazarus tot. Doch in ihren dunkelsten Stunden erfahren sie die übernatürliche Kraft von dem, der sagt, er selbst sei die Auferstehung und das Leben.

Das Adonia-Team wagt sich mit dem Musical Herzschlag an eine moderne Umsetzung der biblischen Geschichte über die Geschwister aus Bethanien, heißt es in der Ankündigung. Das Stück wird dieses Jahr von 40 Projektchören deutschlandweit an 160 Orten aufgeführt. Mit ihrer Kreativität und Energie wird es den jungen Mitwirkenden auch dieses Jahr gelingen, das Publikum zu begeistern, versprechen die Veranstalter. In kürzester Zeit haben sie die zwölf Lieder, Theater und Choreographien im Musicalcamp einstudiert und sind nun auf einer viertägigen Konzerttournee.

Die 70 Sänger treffen sich jeweils zu einem „Musicalcamp“, das aus zwei Teilen besteht: vier Probe-Tage, in denen die Zwölf- bis 19-Jährigen unter der Betreuung von geschulten Mitarbeitern das Konzertprogramm einüben. Danach: vier Auftritts-Tage an verschiedenen Orten. Adonia, als Veranstalter, ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe. Ein hauptamtliches Team koordiniert die Musicalfreizeiten und sucht und schult die mehr als 700 Ehrenamtlichen, die die Freizeiten umsetzen. Adonia ist eine unabhängige christliche Jugendorganisation, die eng mit Landes- und Freikirchen zusammenarbeitet. Die Arbeit wird durch Teilnehmerbeiträge, Spenden und die Kollekten an den Konzerten finanziert.