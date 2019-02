Für Literaturbegeisterte weit über die Region hinaus sind diese beiden Herren Grund genug, nach Rottenacker oder Oberstadion zu pilgern: Franz Carl Hiemer und Christoph von Schmid. Beide Männer haben ihre jeweilige Heimat durch ihr Wirken berühmt gemacht. Das Literaturnetzwerk Oberschwaben hat sich deshalb am Montag in den beiden Gemeinden über Hiemer und von Schmid informiert.

Auch wenn Franz Carl Hiemer nicht jedem ein Begriff ist, so wird zumindest ein von ihm gemaltes Porträt vielen geläufig sein, stellte Hermann Huber, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins, den Literaten vor. Dabei verwies er auf das wohl bekannteste Porträt von Friedrich Hölderlin, das Hiemer damals gemalt hatte. „Die beiden waren eng miteinander befreundet. Hiemers Bruder war ein Mitschüler von Hölderlin und als Hiemer dann selbst nach Tübingen zog, verbrachten die beiden viel Zeit miteinander“, sagte Huber.

Porträt in brüchigem Zustand

Mit dabei war auch Thomas Schmidt, der Leiter des Deutschen Literaturarchivs in Marbach – der Ort, an dem das von Hiemer gemalte Porträt gelagert ist. „Das Gemälde ist brüchig und kann derzeit nicht in der Ausstellung gezeigt werden“, sagte Schmidt. Der Zustand sei so problematisch, dass es selbst im kommenden Hölderlin-Jahr 2020, wenn der bekannte Dichter 250 Jahre alt geworden wäre, nicht gezeigt werden könne.

Thomas Knubben, Ravensburger Autor und Professor für Kulturwissenschaften in Ludwigsburg, hatte für die Gäste ebenfalls eine Geschichte zu dem Porträt beizusteuern: „Dieses Bild hatte Hölderlin seiner Schwester geschenkt, die daraufhin enttäuscht bemerkte, dass das Bild so gar keine Ähnlichkeit zu Hölderlin hätte.“ Diese kleine Anekdote sorgte dann erst einmal für Erheiterung im Publikum bevor Knubben aus dem Buch „Hölderlin. Eine Winterreise“ mit musikalischer Umrahmung von der Komponistin Susanne Hinkelbein las.

Mit Literatur Wirklichkeit geschaffen

Daraufhin folgte für die gekommenen Vertreter des Literaturnetzwerks Oberschwaben ein Ortswechsel nach Oberstadion. Dort lernten sie eine weitere Berühmtheit der Region kennen, dessen Werke den Teilnehmer ebenfalls geläufig sind: Christoph von Schmid, der von 1816 bis 1827 Pfarrer in Oberstadion war. „Er gehört wohl zu einer der bedeutendsten Pfarrer. Er hat sozusagen mithilfe der Literatur eine Wirklichkeit geschaffen“, sagte Thomas Schmidt. Damit spielte er auf das von Christoph von Schmid geschriebene Kinderlied „Ihr Kinderlein kommet“ und das Krippenmuseum in Oberstadion an, durch das die Teilnehmer geführt wurden. Christoph von Schmid war auch Autor zahlreicher Kinder- und Jugendbücher sowie des Oratoriums „Die Feyer der Tonkunst“, wie die Teilnehmer erfuhren.

