Kunst- und Handwerkermarkt lockt am Wahlsonntag nach Rottenacker

Immer wenn an einem Sonntag gewählt wird, organisiert der Museums- und Heimatverein seit einigen Jahren in Rottenacker einen „Kunst- und Handwerkermarkt“. Und so waren die Stände am vergangenen Sonntag wieder zwischen Rathaus und Museum aufgebaut.

Unter dem Motto „Mach Dein Kreuz hier bei Weißwurst und Bier“ haben die Organisatoren zum Weißwurstfrühstück in die Museumsscheuer eingeladen und ihren Gästen später Chili con Carne sowie Kaffee und Kuchen serviert. Und wie das Wahllokal im Rathaus hatte auch das Heimatmuseum im Wirtles Haus geöffnet.

Betonkunst und Blumen

Am Stand der gebürtigen Rottenackerin Iris Wolf konnten Kinder Schneckenhäuschen bemalen und am Nachbarstand wurden Engelsflügel und Schutzengel als Schlüsselanhänger oder Lesezeichen gebastelt. Holzdeko und Betonkunst hatte Elke Lang aus Reichenstein mitgebracht, bei Veronika Beck gab’s Blumen und Floristik, in der Rottenacker Töpferei von Angelika Mayer sind für den Kunst- und Handwerkermarkt die verschiedensten Tonarbeiten entstanden und Inge Gutberlet aus Hausen hatte die verschiedensten Weidekörbe im Angebot.

Die jüngsten Marktbesucher konnten am Kinderquiz teilnehmen, bei dem sie etwa am Stand von Erika Collombet Seifen „erriechen“ mussten. Schnell fanden Lea (7) und ihr Bruder Jonas (5) heraus, dass sie an „Himbeer-Erdbeer-Seife“ gerochen hatten. Während ihr Vater die Weine des Weingutes Eckes probieren konnte, fanden Lea und Jonas heraus, dass eine Schnecke pro Nacht bis zu 50 Meter wandert, und hatten damit eine weitere Frage im Kinderquiz beantwortet.