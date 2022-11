Kollision an der Einmündung

Einen Schaden hat eine 50-Jährige am Montag bei einem Unfall in Rottenacker verursacht.

Gegen 6.30 Uhr fuhr sie laut Polizeibericht mit einem VW in der Kirchbierlinger Straße. An der Einmündung zur Braigestraße hielt sie zunächst an. Als sie losfuhr, kam es zum Unfall mit einem 19-Jährigen. Der kam mit einem Skoda von links aus Richtung Unterstadion und hatte Vorfahrt. Die Frau fuhr dem Mann in die rechte Seite, wodurch ein Schaden entstand. Beide Autos blieben fahrbereit.

Die Polizei Ehingen (Telefon 07391/5880) nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am VW auf 4000 Euro, am Skoda auf 5000 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt