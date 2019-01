Klaus Breymaier führt jetzt Albverein in Rottenacker

Klaus Breymaier ist seit Samstag Vorsitzender der Ortsgruppe Rottenacker im Schwäbischen Albverein. Einstimmig wählte ihn die Hauptversammlung im voll besetzten Gasthaus Rössle. Seine Stellvertreterin ist Birgit Betz.

Die Notwendigkeit der Wahl ergab sich, nachdem im Vorjahr aus gesundheitlichen Gründen zuerst die Vorsitzende Brigitte Müller und im Herbst ihr Stellvertreter Hans Bleyer zurückgetreten waren. Seit Bleyers Rücktritt führte der frühere langjährige Vorsitzende Fritz Breymaier die Ortsgruppe kommissarisch und eröffnete die diesjährige Hauptversammlung.

Von 20 Wanderungen im vergangenen Jahr berichtete Schriftführerin Andrea Hänsch. Jeden ersten Samstag im Monat fand im Rössle ein Singabend statt. 86 Mitglieder zählt die Ortsgruppe nach Auskunft von Kassierer Berthold Trett. Da er nach zwölf Jahren von seinem Amt zurücktrat, wurde Maja Unsöld zu seiner Nachfolgerin gewählt. Zum Naturschutzbeaufragten bestimmte die Versammlung Hans Rabel. Neuer Kassenprüfer ist Hans Bachmann.

Ehrennadeln für langjährige Mitgliedschaft m Schwäbischen Albverein überreichte Gaubobmann Helmut Geiselhart an Ehrenvertrauensmann Dieter Maier für 60 Jahre, an Brigitte und Stefan Stoll für 40 Jahre sowie Ernst Ehrmann für 25 Jahre. Der Ortsgruppe Rottenacker bescheinigte der Gauobmann guten Zusammenhalt, der sich darin äußere, dass nach den Rücktritten im vergangenen Jahr wieder alle Posten besetzt werden konnten.

Die umfangreiche Aktivität der Ortsgruppe stellte sich im ausführlichen Bericht von Schriftführerin Andrea Hänsch dar. Außer zahlreichen Wanderungen standen ein Lichtbildervortrag, die Teilnahme am Landesfest des Schwäbischen Albvereins in Kirchheim unter Teck, ein Hammelessen in Rosi’s Dorfwirtschaft und eine stimmungsvolle Waldweihnacht auf dem Programm.

Einige Säcke Unrat kamen laut Naturschutzbericht von Hans Rabel bei der Gemarkungsputzete zusammen. Am Donauufer wurden Folienreste gefunden. Die Anlage am Tiefen Brunnen entwickelt sich, der vergangenes Jahr gepflanzte Baum ist angewachsen und der Brunenkessel gesäubert. Rabel hat einen Rückgang an Singvögeln festgestellt. Rebhühner kämen überhaupt nicht mehr vor. Anhaltende Trockenheit habe mangels Nektar von Facelien und Sonnenblumen Bienen verhungern lassen. Von 21 Wanderungen berichtete Seniorenbeauftragter Hans Schnizer. Die Ostereiersuche habe viel Spaß gemacht, sagte Familienbeauftragte Ilse Eyer. 35 Rübengeister hätten Kinder und Erwachsene im Herbst geschnitzt.

Die Vereinsarbeit sei in der Interimszeit problemlos weitergegangen, sagte Bürgermeister Karl Hauler und lud für Pfingstsonntag zu einer Jubiläumsfahrt mit der Eisenbahn nach Marbach bei Münsingen ein.