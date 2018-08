Kinder bauen in Rottenacker Bumerangs

Richtige Bumerrangs haben 15 Jungen und Mädchen am Mittwoch beim Ferienprogramm in Rottenacker gebaut. Im Gemeindehaus hat ihnen Dieter Neu erklärt, worauf es bei dem Fluggerät ankommt. Am Nachmittag hat der Bronzemedaillen-Gewinner bei einer Weltmeisterschaft den Kindern dann auch die richtige Wurftechnik gezeigt.

„Nicht vergessen, schleifen, schleifen, schleifen“, sagte Dieter Neu den Ferienkindern, denn damit die Bumerangs später auch gut fliegen, kommt es darauf an, dass sie präzise gefertigt wurden. „Deshalb fliegen viele gekaufte Bumerangs auch nicht gut, wenn sie nicht im Fachhandel besorgt wurden“, erklärte der Experte. Und der 64-Jährige weiß genau, wovon er spricht. Denn vor Jahrzehnten war Dieter Neu Mitglied der Deutschen Bumerang-Nationalmannschaft. 1988 ist er mit dem Team zur Weltmeisterschaft nach Australien, sozusagen das Mutterland des Bumerangs, geflogen und hat dort eine Bronzemedaille gewonnen.

Rohlinge erhalten ihr Profil

Damit ihre Bumerangs später auf jeden Fall fliegen, hat der Experte für jedes Kind einen Rohling mitgebracht. Dafür wird Neu von der Ravensburger Drachengrube unterstützt. „Die Kinder bringen ihn dann in Form, sie geben ihm ein Profil, arbeiten die Tragflächen aus“, erklärte der Experte, der die Nachwuchs-Bumerangbauer dabei an der Schleifmaschine unterstützt, bevor die Jungen und Mädchen ihrem Fluggerät dann sozusagen den Feinschliff verpassen.

Mit Feuereifer seien die Kinder dabei, sagt Dieter Neu. „Aber für so einen Ferienprogrammpunkt melden sich meist auch nur Kinder an, die wirklich ein Interesse an dem Thema haben“, sagte der 64-Jährige, der inzwischen seit rund 40 Jahren in der Jugendarbeit tätig ist. Deshalb sei das Wissen um Bumerangs bei den Teilnehmern auch ziemlich groß gewesen. „Für das Alter haben sie schon einen erstaunlichen Wissensstand“, lobte Neu. Wie er selbst zum Bumerang-Werfen gekommen ist, kann er heute nicht mehr sagen. Ein Australienbesuch sei jedenfalls nicht Schuld gewesen. Den Kontinent habe er erstmals als Profi besucht.

Nachdem alle Bumerangs fertig waren und sich die Kinder im Gemeindehaus bei einem Mittagessen gestärkt hatten, ging es für den Wurf-Unterricht auf den Sportplatz. „Jedes Kind wird am Ende des Nachmittags soweit sein, dass es den Bumerang einigermaßen gut werfen kann“, ist sich Dieter Neu sicher. Bis es aber fürs Nationalteam reiche, würden Jahre vergehen, betont er. „Deshalb sei es wichtig, nach den ersten Wurf-Versuchen, immer weiter zu trainieren. Gefährlich sei das Üben nicht, versichert Neu. „Bei jedem Jugendfußball-Training passiert mehr.“