Jungmusiker bringen Weihnachtsstimmung in die Kirche

Rund 150 Zuhörer sind am Sonntagnachmittag in die Rottenacker St. Wolfgangskirche gekommen, um das diesjährige Weihnachtskonzert des Jugendblasorchesters des Musikvereins „Edelweiß“ zu hören. „Unsere Nachwuchsmusiker haben wieder ein anspruchsvolles und unterhaltsames Programm, das zur Vorweihnachtszeit passt, einstudiert“, sagte Stefan von Sybel, einer der drei Vorsitzenden des Musikvereins zur Begrüßung der Konzertbesucher.

Zum ersten Mal stand heuer Philipp Neher am Dirigentenpult des Jugendorchesters und mit dem „Duo Harfe & Querflöte“, Tatjana von Sybel und Dagmer Moll, hatte das Weihnachtskonzert eine zweite Premiere zu bieten. Mit „Eventide Fall – dem Eintreten der Dämmerung“ aus der Feder von Alfred Bösendorfer begann der Musikernachwuchs seinen Konzertteil, legte mit Andrew Lloyd Webbers bekannten Melodien aus dem Musical „Das Phantom der Oper“ nach und ließ die Besucher dann die „Forrest Gump Suite“ nach Melodien des bekannten US-Streifens mit Tom Hanks hören.

Auch das „Duo Harfe & Querflöte“ bediente sich beim Film und spielte mit „Harry im Winter“ die Musik aus Harry Potter-Filmen. Nach „Greensleeves Variations“ verlangte der lange Applaus des Publikums eine Zugabe, die das Duo mit „Jingle Bells“ lieferte. Mit „At the Movies with John Williams“, also mit Melodien des bekannten Filmkomponisten setzten Philipp Neher und das Jugendblasorchester ihren Konzertteil fort. „Der Plant Krypton“ aus „Superman“, „Flug nach Nimmerland“ aus „Hook“ und „Irgendwo in meiner Erinnerung“ aus „Kevin allein zu Haus“ waren Stücke dieses Medleys. Nach dem englischen Weihnachtslied „The First Noel“ luden die jungen Musikerinnen und Musiker das Publikum zum Abschluss des Weihnachtskonzert ein, gemeinsam „Fröhliche Weihnacht überall“ zu singen.

Wie immer war der Eintritt zum traditionellen Weihnachtskonzert der Jungmusiker frei. Und am Ausgang standen wieder Spendenkörbe, deren Erlös zu gleichen Teilen der evangelischen Kirchengemeinde und der Jugendarbeit des Rottenacker Musikverein „Edelweiß“ zu Gute kam.

Nach dem Konzert in der Kirche trafen sich die jungen Musiker mit ihren Eltern im Vereinsheim des Musikvereins „Edelweiß“ zur gemeinsamen Weihnachtsfeier, bei der die Allerjüngsten aus dem Jugendvororchester für weihnachtliche Unterhaltung sorgten.