Jugendturniere der TSG Rottenacker

Die TSG Rottenacker veranstaltet am Wochenende in der Turn- und Festhalle mehrere Hallenfußballturniere für den Nachwuchs. E- und F-Junioren sowie Bambini treten in Aktion. Das Turnierwochenende startet am Samstag, 16. Februar, 9.30 Uhr, mit dem Wettbewerb der E-Junioren. Acht Mannschaften stellen sich dem sportlichen Wettstreit. Ab 13.45 Uhr folgen am Samstag zehn F-Junioren-Mannschaften, die sich sportlich messen und in dieser Altersklasse um den Turniersieg spielen. Gespielt wird mit Rundumbande. Der zweite Turniertag am Sonntag, 17. Februar, steht ganz im Zeichen der Jüngsten. Von 10 Uhr an jagen insgesamt 16-Bambini-Mannschaften dem runden Leder hinterher. Über das ganze Wochenende hinweg ist für die Bewirtung im kleinen Saal der Turn- und Festhalle Rottenacker gesorgt. An beiden Tagen werden neben kalten und warmen Speisen auch Kaffee und Kuchen angeboten.