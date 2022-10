Jugendkapelle Rottenacker verbringt tolles Hüttenwochenende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 8. Oktober startete die Jugendkapelle des Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker zu einem dreitägigen Hüttenwochenende nach Blaubeuren. Am Freitagnachmittag ging es mit dem Zug direkt von Rottenacker nach Blaubeuren. Nach kurzem Fußweg erreichten die Jungmusiker die idyllisch gelegene Hütte. Nach Spielen im Freien und dem Abendessen folgte ein gemeinsamer Spieleabend mit verschiedenen Gruppenspielen.

Am Samstagmorgen starteten die Jungs und Mädels in Richtung Kletterwald Laichingen, wo sie sich den Tag über an den verschiedenen Parcours auspowern konnten. Dann stand das gemeinsame Kochen und Abwaschen auf dem Plan.

Das Highlight des Ausflugs war der Samstagabend bei dem die Kinder und Jugendlichen in Teams die Aufgabe bekommen haben, sich zum Motto „Film und Fernsehen“ etwas Kreatives zu überlegen und zu präsentieren. Hier standen unter anderem Mark Förster, Feuerwehrmann Sam oder der Räuber Hotzenplotz auf der Bühne.

Am Sonntag ging es nach dem gemeinsamen Putzen und Aufräumen wieder mit dem Zug zurück nach Rottenacker.

Alle waren sich einig, dass es ein gelungener Ausflug war, der gerne wiederholt werden darf!