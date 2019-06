Jede Menge außergewöhnliche Blasmusik in Rottenacker

Mit der „Volx-Rock-Party“ und der Band „Hautnah“ ist der Rottenacker Musikverein „Edelweiß“ am Freitagabend in sein 39. Frühlingsfest gestartet. Und mit jeder Menge außergewöhnlicher Blasmusik ging’s am Samstagabend weiter, als der zweite „Brass-Samsdig“ im Festzelt auf dem Programm stand. Brass, sei „hausgemachte Livemusik auf Blechblasinstrumenten von der Posaune bis zur Tuba und auf jeden Fall ohne Klavier“, erklärten Verena Huber und Stefan von Sybel, zwei der Rottenacker Musikvereinsvorsitzenden, dem Zeltpublikum zu Beginn. „Vier Bands werden gut gemachte Brassmusik liefern, die von traditioneller böhmisch-mährischer Blasmusik bis Rock und Pop reicht.“

Ganz viel Polka

Den Auftakt machten die Musiker von „BlechXpress“ mit der „Fuchsgrabenpolka“. Unterbrochen von „Kaiserin Sissi“ oder dem „Türkischen Marsch“ jagte dann eine schmissige Polka die nächste und heizten die Stimmung im Rottenacker Festzelt mit der „Vogelwiese“ an. Nach rund einer Stunde übernahmen „Die Fexer“, angekündigt als die „wohl kleinste Blaskapelle der Welt“ die Zeltbühne. Mit Alex an der Trompete, Daniel an der Tuba und Sophie am Flügelhorn lieferte das Trio in schnellem Wechsel bekannte Titel der Blasmusik, streute Ohrwürmer aus dem Rock ein und bediente sich zwischendurch auch bekannter Popsongs. „Ich kenne die Fexer vom Woodstock der Blasmusik. Es ist einfach genial, was die zu dritt für eine geile Mucke machen“, freute sich einer der Besucher am „Brass-Samsdig“.

Mit „Brass Brutal“, der dritten Band des Abends, wurde der Sound im Zelt deutlich lauter. Unterstützt von Elektro-Gitarre und E-Bass lieferten die Blechbläser jetzt Songs von Nena über Culcha Candela bis Guns N’Roses, streuten aber auch Titel bekannter Brassbands wie „La Brass Banda“ ein und ließen das Partyvolk kräftig mitsingen.

„Brassplosives Gemisch“

Gegen Mitternacht stürmten die Allgäuer Musiker von „9bar“ die Zeltbühne, um ihr „brassplosives Gemisch“ abzuliefern. Hinter Frontfrau Mara stand die Bläserlinie aus drei Trompeten, zwei Posaunen, einer Tuba und einem Saxofon, verstärkt durch Elektro-Bass und Schlagzeug. Und jetzt bekamen die Partygänger einen bunten Mix aus Partysound, Rock und Pop, mit gelegentlichen Anleihen bei Jazz, Funk und HipHop auf die Ohren. Und den „fetten Sound“ von „9bar“ untermauerte „DJ Shosa“ mit elektronischen Beats vom Plattenteller.