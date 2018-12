Seit 20 Jahren gibt Christian Segmehl „zwischen den Jahren“ Kirchenkonzerte in Rottenacker. Am Donnerstagabend kamen mehr als hundert Zuhörer in die Rottenacker Wolfgangskirche, um den bekannten Saxofonisten gemeinsam mit Johannes Mayr an der Kirchenorgel zu hören.

„Schön, dass ihr da seid“, sagte Pfarrer Jochen Reusch zur Begrüßung. Das Konzert nach Weihnachten habe eine lange und schöne Tradition in Rottenacker, so der Pfarrer.

Christian Segmehl stammt aus Schemmerhofen, hat klassisches Saxofon studiert, war als Dozent an den Musikhochschulen in Augsburg und Würzburg tätig und ist als freischaffender Künstler mit verschiedenen Ensembles und Orchestern unterwegs. Seine aktuellen Veröffentlichungen wählte der Bayerische Rundfunk jüngst zur „CD des Monats“. An der Orgel der Rottenacker Kirche saß am Donnerstag Johannes Mayr, der mit Christian Segmehl seit 2013 regelmäßig Konzerte gibt, um dem Publikum die verschiedenen Klangmöglichkeiten ihrer Instrumente vorzustellen. Der Reiz liege in der Seltenheit des Zusammenspiels von Saxofon und Orgel. Also eines jungen Instruments, Saxofone gibt es erst seit rund 170 Jahren, mit der Orgel, der „Königin der Instrumente“, die als ältestes Instrument der Musikgeschichte gilt, sagen Musikexperten über das Duo „Segmehl-Mayr“. Johannes Mayr ist Domorganist an der Domkathedrale St. Eberhard in Stuttgart und lehrt an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen sowie an der Stuttgarter Musikhochschule. Seine gekonnten Improvisationen ließ Mayr mit Saxofonist Segmehl hören. Und „Kanonische Veränderungen über das Weihnachtslied“, nannte der Organist seine Interpretationen zu Johann Sebastian Bachs „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, die in der Wolfgangskirche zu hören waren. Mit den Sätzen „ Andante e Spiccato“, „Adagio“ und „Allegro“ aus dem „Konzert d-moll“ von Allesandro Marcello eröffneten Christian Segmehl und Johannes Mayr den Konzertabend. Für die Stücke „Puer natus est“ von Guy de Lioncourt und der zeitgenössischen „Hymn from Night“ aus der Feder von Karin Rehnqvist griff Christian Segmehl genauso zum Altsaxophon, wie für drei Sätze aus der „SonateI“ des Zeitgenossen Denis Bédard. Von Saxofon und Orgel waren die Sätze „Invention“, „Barcarolle“ und „Humoresque“ zu hören. Für Sopransaxofon und Orgel komponierte David Maslanka das Stück „Alone on a Mountain“. Auch Andrew Lloyd Webbers „Pie Jesu“ spielte Christian Segmehl zum Schluss des Kirchenkonzerts in Rottenacker auf dem Sopransaxofon.