Idylische Gässleswanderung der OG Rottenacker

Bei Kaiserwetter fand die Gassenwanderung in Rottenacker statt. 50 Wanderer fanden sich zusammen um die wunderschönen, alten „Gässla“ zu entdecken. Wanderführer Wilfried Betz hat die Tour zusammengestellt und wurde von Hans Kurz unterstützt. Hans, geboren und wohnhaft in Rottenacker, erzählte alte Geschichten von diesen Gassen und teilweise die Entstehungsgeschichte. So manche alte Geschichte brachte die Wandergruppe zum Lachen. Auch die Zuhörer tauschten Anekdoten aus und es entstand ein sehr lebendiges Zusammensein.

In einigen Gassen war eine Kleinigkeit vorbereitet. A Schnäpsle oder auch Gebäck war der Wanderer Belohnung. Zum Schluss der Wanderung wurde festgelegt, nächstes Jahr eine Wirtshauswanderung zu machen. In Rottenacker hatte es mal 20 Wirtshäuser, die bei der nächsten Wanderung besucht werden. Einige sind von anderen Objekten ersetzt worden und Hans wird uns darüber berichten. Die Schlusseinkehr war in Rosi’s Dorfwirtschaft.