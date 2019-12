Hundert Jahre alter Güterschuppen wird saniert

Der Güterschuppen am Bahnhof in Rottenacker soll nach dem Willen des Gemeinderats erhalten und vorsichtig saniert werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag. Damit bleibt das weit über 100 Jahre alte Gebäude, das seit seinem Entstehen zum Gesicht des Bahnhofsareals gehört, erhalten.

Bürgermeister Karl Hauler geht davon aus, dass der Schuppen um 1900 errichtet wurde, als auch die Bahntrasse nach Rottenacker kam. Er machte deutlich, dass es sich lediglich um einen Lagerschuppen handelt, also ein Kaltgebäude. Ein eventueller Erhalt werde Geld kosten, man müsse wegen drohender Baufälligkeit nunmehr aber eine Entscheidung treffen. Zudem verwies er auf eine in der Gegend angedachte Bushaltestelle und auf kommende Parkplätze. Für eine Sanierung gäbe es 36 Prozent Zuschuss zu den Baukosten, dies seien rund 80 000 Euro bei einer jetzigen Kostenschätzung von rund 220 000 Euro. Im Falle eines Abrisses könne man hierfür mit 50 Prozent Zuschuss rechnen. Architekt August Münz erläuterte dem Gemeinderat seine Sichtweise auf den Güterschuppen neben dem Bahnhof. „Das Gebäude weist aufgrund seiner wunderschönen handwerklichen Ausführung Qualität auf. Ein Abriss wäre schade.“ Das Gebäude sei derzeit noch in einem erhaltenswerten Zustand, trotz Schäden aufgrund fehlender Unterhaltsmaßnahmen. So sei im Dachbereich über Jahrzehnte Wasser ins Gebäude eingedrungen. Um zu einer belastbaren Kostenaussage zu gelangen, habe er mit verschiedenen Handwerkern das Gebäude besichtigt.

Rainer Haaga und Christian Walter pflichteten Architekt Münz bei, der Güterschuppen gehöre zum Gesicht des Bahnhofs und sei als Lagerhalle erhaltenswert. Zurückhaltend zu Investitionen in den Schuppen äußerte sich Dietmar Moll, der die Maßnahmen auf das Notwendigste beschränken möchte, auch um den Charakter des Gebäudes nicht zu verändern.

Bürgermeister Karl Hauler stellte die Vorbildfunktion der Gemeinde in den Mittelpunkt, nach der ältere Gebäude nicht platt gemacht, sondern erhalten werden sollten. „Wenn der Schuppen ins Gesamtkonzept passt und zu finanzieren ist, dann bin ich dafür.“ Nachdem sich niemand im Gremium gegen das Vorhaben aussprach, wird die Sanierung in den Haushalt 2020 aufgenommen.