Hoher Sachschaden bei Unfall in Rottenacker

Einen Schaden von rund 30 000 Euro Schaden hat eine 24 Jahre alte Autofahrerin am Samstagabend gegen 23.45 Uhr in Rottenacker verursacht. Die junge Frau war, aus Richtung Ehingen kommend, auf der Donaubrücke unterwegs. Anstatt aber auf der Brücke am Ende der Straße nach rechts oder links abzubiegen fuhr die junge Frau geradeaus und prallte mit ihrem Wagen aufs Brückengeländer. Das Brückengeländer hielt stand, ansonsten wäre das Auto mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.