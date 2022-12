Hilfe für Renovierung der Evangelischen St. Wolfgangkirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon seit Jahren wird in Rottenacker überlegt und geplant, wie die notwendige Kirchensanierung finanziell gestemmt werden könnte. Viele Helferinnen und Helfer um die Pfarrersfrau und die Mesnerin, samt Kindergarten und Jugendgruppen haben es sich nun zum Ziel gesetzt, einen Ostermarkt zu organisieren. Der Termin dafür ist am 19. März 2023.

Deshalb gleicht der Saal im Evangelischen Gemeindehaus seit Anfang Oktober jeden Montagnachmittag einer Osterwerkstatt. An verschiedenen Tischen wird gehämmert, gebohrt und geklebt. Während manche lieber daheim arbeiten, treffen sich andere gerne zu gemeinsamen Aktivitäten. Die Teilnahme ist freiwillig und jeder kann kommen, wie es seine Zeit erlaubt. So werden immer wieder verschiedene Eiertechniken angeboten und ausprobiert, während andere Deko ausschneiden und gestalten. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bereits jetzt sind sehr schöne Dinge entstanden und so manche Teilnehmerin war schon erstaunt, was sie alles kann. Denn: Beim Arbeiten kommen die Ideen. Nachdem nun Weihnachtspause ist, starten die Frauen und Männer wieder nach den Weihnachtsferien. Sehr gerne sind weitere Helfer willkommen. Wer Interesse hat, kann sich beim Evangelischen Pfarramt oder bei Ilse Eyer unter Telefonnummer 07393/3331 melden. Auf Wunsch können auch noch andere Termine vereinbart werden.

Es werden auch gerne fertige Gegenstände entgegengenommen. Der Ostermarkt wird mit einem Familiengottesdienst beginnen. Geplant sind auch Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Es soll ein rundum fröhliches Fest werden.