Hallenturnier der TSG Rottenacker

Die TSG Rottenacker richtet am Samstag, 5. Januar, ab 17 Uhr in der Turn- und Festhalle in Rottenacker das traditionelle „Gerd-Gronau-Gedächtnisturnier“ aus. Das Hallenturnier wird zum insgesamt 33. Mal ausgetragen, zum zehnten Mal findet die Veranstaltung als „Gerd-Gronau-Gedächtnisturnier“ statt, in Erinnerung an den langjährigen „AH-Manager“ Gerhard Gronau. Bei dem internen TSG-Turnier werden rund 40 Spieler, von den B-Junioren bis zur AH, an den Start gehen. Die Auslosung der Mannschaften findet ab 16.15 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Das Turnier beginnt um 17 Uhr. Die „Alten Herren“ der TSG Rottenacker werden ihre hoffentlich zahlreichen Gäste beim ersten sportlichen Höhepunkt der TSG Rottenacker im Kalenderjahr 2019 im Foyer der Turn- und Festhalle bewirten.