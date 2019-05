Halbfinalspiel von Rottenacker verlegt

Das Halbfinalspiel der TSG Rottenacker bei den SF Hundersingen im Fußball-Bezirkspokal ist kurzfristig verlegt worden. Dies teilte Pokalspielleiter Horst Braun mit. Statt am 9. Mai treffen die Bezirksligisten erst zwei Wochen später, am Donnerstag, 23. Mai, 19 Uhr, in Hundersingen aufeinander. Somit wird am Donnerstag, 9. Mai, nur ein Endspielteilnehmer ermittelt – zwischen den A-Ligisten SV Renhardsweiler und SG Öpfingen, Anpfiff in Renhardsweiler ist um 19 Uhr. Das Endspiel ist am Donnerstag, 30. Mai, vorgesehen, der Spielort steht noch nicht fest.