Grundschüler aus Rottenacker sind ohne „Elterntaxis“ unterwegs

Die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg hat auch in diesem Jahr wieder die Sport-Spielen-Toben-Aktion (SpoSpiTo) für Grundschulen angeboten. Dabei wurden die Kinder der Grundschule in Rottenacker direkt von der Sparkasse Ulm unterstützt. Das berichtet die Sparkasse in einem Presseschreiben.

Die Herausforderung: Innerhalb von sechs Wochen mindestens 20 Mal ohne Elterntaxi in die Schule zu kommen. Kinder, die diese Aufgabe gemeistert haben, erhielten als Anerkennung für so viel Bewegung und Klimaschutz eine Urkunde. Im Alb-Donau-Kreis wurden 152 Kinder für die erfolgreiche Teilnahme ausgezeichnet. Die Kinder der Grundschule in Rottenacker wurden direkt von der Sparkasse Ulm unterstützt. Katrin Tress, Rektorin in Rottenacker: „Wir haben an unserer Schule einen Schwerpunkt auf Bewegung gesetzt. Viele kommen mit dem Rad, dem Roller oder zu Fuß. Es ist aber immer noch ein Drittel, das mit dem Elterntaxi gebracht oder geholt wird. Da ist SpoSpiTo ein guter Anreiz, ohne erhobenen Zeigefinger, sich selbst in Bewegung zu setzen. Was uns besonders gefreut hat: Ein Schüler von uns hat einen der Scooter gewonnen!“

Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass sollen Kinder zum einen zur Bewegung an der frischen Luft animiert werden, so dass der bewegte Einstieg in den Tag der Kinder gelingt und sie wacher, ausgeglichener und konzentrierter durch ihren Alltag gehen. Zum anderen soll der SpoSpiTo-Bewegungs-Pass die Verkehrssituation vor Grundschulen durch weniger „Elterntaxis“ entschärfen. Denn an vielen Schulen besteht das Problem der sogenannten „Elterntaxis“. Das heißt die Kinder werden von ihren Eltern morgens zur Schule gefahren und auch wieder mit dem Auto abgeholt. Das führt häufig zu Verkehrschaos vor den Schulen und zu unübersichtlichen und gefährlichen Situationen für die Kinder, heißt es im Bericht des Geldinstituts weiter.

Toller Nebeneffekt ist, dass die Umwelt auch noch geschont wird und wir mit dieser Aktion etwas für den Klimaschutz unternehmen können. Denn jeder Weg, der nicht mit dem Auto zurückgelegt wird, verringert den Verkehr und damit auch die Umweltverschmutzung.