Großer Andrang beim Maultaschenverkauf

Groß ist der Andrang der „Maultaschen-Hungrigen“ am Samstagmorgen vor der Apotheke in Rottenacker gewesen. Bereits zum 17. Mal haben Pfarrer Jochen Reusch, Bürgermeister Karl Hauler und ihre zahlreichen Helfer Maultaschen gemacht und sie am Samstag „in der Brühe und direkt aus dem holzbefeuerten Kupferkessel“ angeboten.

Am Freitag wurden die schwäbischen Leckerbissen mit Hilfe einer eigens vom Bürgermeister entworfenen Maultaschen-Schablone und nach dem „Geheimrezept“ aus Pfarrer Reuschs Familie in und um die Turn- und Festhalle vorbereitet und dann gekühlt gelagert. Von dort rollte der Nachschub am Samstagvormittag, bis die letzte der mehr als 2000 Maultaschen verkauft war. „Wir haben auch in diesem Jahr wieder Maultaschen zurückgehalten, damit wir zur Mittagszeit, wenn die Leute zum Essen kommen wollen, nicht schon ausverkauft sind“, sagte Bürgermeister Hauler.

Und wie in den 16 Vorjahren geht der Erlös des „traditionellen Maultaschen-Verkaufs vom Schultes und vom Pfarrer“ an „Fjgaro“, den Förderverein für Jugend- und Gemeindearbeit in Rottenacker.