Grillfestle für Senioren

Das Deutsche Rote Kreuz Ortsgruppe Munderkingen lädt Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahre am Sonntag, 17. Juli, nach Rottenacker am ein. Dort veranstaltet der Verein sein „Grillfestle“ zwischen 15 und 18 uhr hinter der Turn- und Festhalle. Bei Regenwetter weichen wir in die Halle aus.

Musikalisch unterhält das Duo Hmm‘n‘Hoss aus Rottenacker. Zu essen gibt es gegrillte Rote und Weiße oder Pommes. Zur bessern Planung ist eine Anmeldung notwendig. Interessierte sollen sich deshalb unter Angabe ihres Namens, Telefonnummer und Anzahl der teilnehmenden Personen per Mail unter info@drk-munderkingen.de oder telefonisch auf dem Rathaus Emerkingen unter 07393 / 22 39 melden. Anmeldeschluss ist der 08. Juli.

Es wird einen Omnibusverkehr mit den bekannten Haltestellen angeboten. Sollte esnicht möglich sein, an die Bushaltestellen zu kommen, können Besucher auch von zu Hause abgeholt werden. Das muss jedoch in der Anmeldung mitgeteilt werden.