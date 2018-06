Gemeinde Rottenacker hofft auf Zuschüsse

Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Rottenacker und Emerkingen ist ein Dauerthema zwischen den beiden Gemeinden. Um dieses Problem aber angehen zu können, ist gerade Rottenacker aber auf Unterstützung durch Fördermittel angewiesen.

„Ich glaube, dass die Chance besteht, zeitnah in ein Förderprogramm aufgenommen zu werden“, gibt sich Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler zuversichtlich. Anders sei das Vorhaben auch gar nicht zu schultern, schließlich müsste die Gemeinde knapp eine Million Euro aufbringen, um die Straße entsprechend herzurichten.

Die Straße ist auf den rund 870 Metern auf Gemarkung der Gemeinde Rottenacker nur 4,50 Meter breit. Damit zwei entgegenkommende Fahrzeuge sicher aneinander vorbeikommen, sollte diese auf fünf Meter verbreitert werden. Der größte Brocken bei der Sanierung wäre jedoch die Brücke über den Tobelbach. Diese genügt in ihrem aktuellen Zustand den statischen Standards nicht mehr. Ihre Sanierung würde mit rund einer halben Million Euro zu Buche schlagen.

Um die Sicherheit der Radfahrer auf dieser Strecke zu gewährleisten, wäre auch ein durchgängiger Radweg wünschenswert. Denn viele Radler kämen auf dem Weg vom Bussen über die schmale Straße, was sehr riskant sei.

Gerade weil die Gemeindeverbindungsstraße inzwischen auch von Pendlern stark befahren sei, sei die Verbreiterung dringend notwendig. „Pendler sind hier vom Bussen über Rottenacker bis nach Ehingen unterwegs“, sagte Bürgermeister Hauler bereits bei früherer Gelegenheit. Das sei ein Grund, warum Rottenacker und Emerkingen bei der Sanierung vom Landkreis unterstützt werden sollten. Dass der Landkreis die Gemeindeverbindungsstraße deshalb aber in den Rang einer Kreisstraße erheben werde, daran glaubt Wilhelm Fügner, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, die als Bauträgerin für die Straße zuständig ist, nicht.

„Wir stellen seit Jahren Anträge, um in Förderprogramme für den Straßenbau aufgenommen zu werden“, erklärt Fügner. Bisher seien diese immer abgelehnt worden. „Wir sind hier seit Jahren in der Warteschleife.“ Wie die Chancen aktuell für einen Zuschuss aussehen, sei für den VG-Geschäftsführer nur schwer abzusehen. „Ich kann nicht beurteilen, wie derzeit die Prioritäten gesetzt werden.“ Er hoffe momentan auf eine Aufnahme in Förderprogramme für 2016.

Damit bei einer eventuellen Bewilligung so schnell wie möglich mit der Sanierung der Straße begonnen werden könne, liefen schon jetzt Planungen, was genau gemacht werden müsse.