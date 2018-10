Gemeinde Rottenacker ehrt Blutspender

Die Sitzung des Rottenacker Gemeinderats hat Bürgermeister Karl Hauler genutzt, um gemeinsam mit der DRK-Bereitschaftsleiterin Irmgard Mayer verdiente Mehrfachblutspender zu ehren. Die öffentliche Gemeinderatssitzung, so Hauler, sei ein würdiger Rahmen, um den Blutspendern für ihren wichtigen Dienst an der Gesellschaft zu danken und dadurch weitere Bürger dazu zu animieren, künftig zur Blutspende zu gehen.

Spender sorgen für ihre Nächsten

„Dazu gibt es ja in der Region vielfache Möglichkeiten“, sagte Hauler. „Blutspender kümmern und sorgen sich um den Nächsten, handeln aus Nächstenliebe und retten Leben. Dafür kann man nicht genug danken“, so der Bürgermeister. Für zehnmaliges Blutspenden wurden Elke Burgmayer, Alexander Lämmle und in Abwesenheit Philipp Ganter sowie Margarete Glöckler geehrt. Sie bekamen die goldene Blutspender-Ehrennadel des DRK samt Urkunde und eine Flasche Wein von der Gemeinde. Bereits 25 Mal haben Ilse Eyer und Sabrina Tremel Blut gespendet. Sie wurden am Donnerstag mit der goldenen DRK-Ehrennadel mit Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl sowie einer Flasche Wein geehrt. „Es ist eine große Freude und ein großes Glück, dass wir in Rottenacker so viele engagierte Mehrfach-Blutspender haben“, sagt Karl Hauler.

Seit 25 Jahren arbeitet Bernhard Egle im Rottenacker Rathaus. „Er hat am 1. Oktober 1993 bei der Gemeinde seinen Dienst angetreten“, sagte Bürgermeister Hauler. 25 Jahre seien zwar im Öffentlichen Dienst kein offizielles Jubiläum, trotzdem wolle er Bernhard Egle für seinen jahrelangen Dienst in der Gemeinde danken. „Er ist ein treuer und zuverlässiger Mitarbeiter, der immer gut gelaunt ist und jeden Tag gerne zum Dienst ins Rathaus kommt“, sagte Hauler und überreichte „ein Likörle“ und einen Essensgutschein an den Dienst-Jubilar.

Mehr entdecken: Schnelles Internet nimmt Fahrt auf

Mehr entdecken: Ehrung für Emerkinger Blutspender