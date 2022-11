Fußballaktion an der Grundschule Rottenacker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei tolle Sportstunden erlebten unsere Viertklässler*innen am Freitag, 11. November. In Kooperation mit der Fußballabteilung der TSG Rottenacker kam eine Trainerin des Württembergischen Fußballverbands mit dem DFB Mobil zu uns an die Schule und führte eine Trainingseinheit durch. Zum Training und zur sportlichen Unterstützung waren auch Timm Walter und Christine Walter waren mit drei Jugendspielern vor Ort. Dabei ging es neben sportlich-technischen Elementen auch um kognitive Aktivierung sowie um ein respektvolles Miteinander. Geprobt wurden ganz intensiv Torschüsse, das Passen und das Dribbling, aber auch eine Reihe anderer koordinativer Übungen.

Der Besuch des DFB-Mobils hat bei den Kindern für viel Bewegung, aber auch für große Freude gesorgt. Alle hatten großen Spaß und möglicherweise wurde bei dem ein oder anderen Kind die Lust fürs Fußballspielen geweckt.