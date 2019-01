Frauenchor spendet für Rottenacker Kirche

Eine Spende in Höhe von 200 Euro haben die Vorsitzende des Ehinger Chores Cantemus Frauenstimmen Margreth Schreiber und die Kassiererin des des Chors Sabine Möhrle am Montagnachmittag an Rottenackers Pfarrer Jochen Reusch und seine Frau Angelika übergeben. Das Geld ist der Erlös eines kleinen ungezwungenen Nikolauskonzertes, das die Frauen in der evangelischen Kirche in Rottenacker gegeben haben.

„Das Konzert war sehr gut besucht, der Eintritt war frei, die Zuhörer konnten spenden, was sie wollten“, berichtet Margreth Schreiber. Zum zweiten Mal hatte der Frauenchor das vorweihnachtliche Konzert in Rottenacker gesungen. „Und weil wir uns hier immer freundlich aufgenommen fühlten, wollen wir mit dem Geld etwas zurückgeben“, fügt die Vorsitzende hinzu.

Pfarrer Jochen Reusch bedankte sich bei den beiden Frauen für die Spenden. „Damit sind wir gleich zwei Mal beschenkt worden, zum einen mit dem Konzert und zum anderen mit dem Geld“, machte Reusch deutlich.

500 000 Euro Eigenanteil

Wie auch die Spende des Vorjahreskonzerts wandert auch die aktuelle in den Topf für die dringend notwendige Sanierung der evangelischen Kirche. „Rund 750 000 Euro wird diese kosten“, sagt der Pfarrer. Ein Drittel, also 250 000 Euro trägt die Landeskirche. Die Übrigen zwei Drittel muss die Kirchengemeinde selbst finanzieren. Neben der Sanierung des Glockenstuhls und der kompletten Elektrik, müssen auch die Außenfassade und der Innenraum saniert werden.

Vielleicht 40 000 Euro habe die Gemeinde davon schon beisammen. „Erst wenn wir etwa die Hälfte unseres Teils haben, macht es Sinn zu beginnen“, so Jochen Reusch, der davon ausgeht, dass die Sanierung nur in mehreren Bauabschnitten überhaupt finanzierbar sei. Vor etwa zehn Jahren ist bereits der Dachstuhl der Kirche saniert worden, die Arbeiten haben damals rund 150000 Euro gekostet.