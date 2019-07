Frauen haben Spaß und tauschen sich aus

Das konfessionsübergreifende Frauenfrühstück im evangelischen Gemeindehaus begann am Montag mit dem überraschenden Besuch einer Touristin. Nach weiteren Einlagen konnten die rund 30 Teilnehmerinnen in geselliger Runde ein reichhaltiges Frühstück einnehmen. Am Ende gab es noch einige Impulse, und es wurden Karten gestaltet.

Seit rund 20 Jahren treffen sich in Rottenacker Frauen zu einem gemeinsamen Frühstück. Aus den vier jährlichen Terminen sind inzwischen monatliche Treffen geworden, wobei die anderen Termine andere Inhalte haben wie Winterzauber, Weltgebetstag, Kreuzweg zu Ostern oder starke Frauen. Außerdem werden Wochentag und Uhrzeit so variiert, dass alle Frauen Gelegenheit haben, teilzunehmen. Diesmal waren zu den Stammbesucherinnen gleich mehrere neue Gesichter hinzugekommen.

Frauen von überall kommen dazu

Anwesend waren Frauen aus Rottenacker, Munderkingen, Emerkingen und Unterwachingen, evangelische, katholische, konfessionsfreie und welche von der Freikirche Arche Volksmission e.C.V. Ehingen. Die Untermarchtaler Ordensschwester und Gemeindereferentin Sr. Maria Regina eröffnete den Morgen als Touristin verkleidet, und spielte eine angehende Rentnerin, die mit Kamera bewaffnet etwas von der Welt sehen möchte, und zu diesem Zwecke nach Namibia geht. Angelika Reusch war auf dem Weg nach Thailand, wo man sich kostengünstig mit Hilfe von Botox und Schönheitschirurgie verjüngen lassen kann. Schließlich berichtete Angelika Hauler aus Unterwachingen vom Besuch im Möbelhaus, wo man Landhausstil gegen coole Designerfarben austauschen kann.

Impulse folgen auf das Frühstück

Nach dem Beginn mit Augenzwinkern lachten die Teilnehmerinnen allerhand Wurst, Käse- und Marmeladespezialitäten an, organisiert von Ingrid Rupp. Nach dem Frühstück folgten einige Impulse, und die Kreativität kam nicht zu kurz beim Herstellen von Postkarten mit kleinen Kieselsteinen und aufbauenden Sprüchen wie „er steht bei mir“, „er sorgt für mich“ oder „er vergisst Dich nicht“.

Eingeladen sind alle Frauen jeglichen Alters, die Termine werden in den Amtsblättern der Seelsorgeeinheit unter „kirchliche Mitteilungen/Ökumene“ bekanntgegeben. So freuen sich die Frauen nach der Sommerpause vom 27 bis zum .29. September auf ihr Frauenwochenende auf einem Hofgut in Aichach bei Ravensburg, für das man sich beim evangelischen Gemeindehaus Rottenacker anmelden kann. Das nächste Frauenfrühstück steigt am 30. November. Dazwischen gibt es am 15. Oktober einen Verwöhnabend zum Kraft tanken. Spirituelle und kreative Aspekte werden jeweils wunderbar verknüpft mit Spaß und Lachen, zumindest wenn es immer so zugeht wie beim Frauenfrühstück am Montag.