Feuerwehreinsatz am See: Jugendliche grillen, obwohl es verboten ist

Eigentlich ist Grillen an der Stelle am Rottenacker See verboten: Doch Jugendliche haben sich am Donnerstagabend über den Hinweis an einer Tafel hinweggesetzt. Die Folge war ein Feuerwehreinsatz. Jetzt müssen sie mit einem Bußgeld rechnen.

Demnach waren mehrere Jugendliche gegen 20.15 Uhr beim Grillen an dem See in Rottenacker. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brachte ein 17-Jähriger den Grill mit, der dann aus noch unbekannter Ursache umgekippt sei. Der heiße Inhalt entzündete Schilf. Die Feuerwehr kam und löschte den Brand.

Die Jugendlichen hatten sich über den Hinweis an einer Tafel hinweggesetzt, wonach das Grillen an der Stelle verboten ist. Jetzt müssen sie mit einem Bußgeld rechnen.

Die Tipps gibt der Polizei:

Nur an dafür vorgesehenen Orten grillen. „Wildgrillen“ ist nicht umsonst verboten.

Den Grill auf einen ebenen, feuerfesten Grund stellen, damit er nicht umkippen kann oder heruntergefallene Glut etwas anzünden kann.

Bei Kohle- oder Gasgrills für ausreichend Luftzufuhr sorgen, da die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung besteht. Deshalb niemals in geschlossenen Räumen grillen.

Den Grill nicht unbeaufsichtigt lassen und Kinder fernhalten.

Nach dem Grillen die heiße Glut oder Asche löschen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits: Wenn es weiterhin so trocken bleiben sollte, könnte Deutschland auf einen neuen Dürre-Sommer zusteuern. Jetzt, zum Start der Vegetationsperiode, liegt die Bodenfeuchte sogar noch unter den Werten des vergangenen Jahres. Das lässt aktuell auch die Waldbrandgefahr steigen. In weiten Teilen von Schwaben hat der Gefahrenindex bereits die zweithöchste Stufe erreicht. Deswegen rufen die Forstämter, wie in Biberach, zu besonderer Vorsicht im Wald auf.