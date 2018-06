Feuerwehr Rottenacker probt den Ernstfall

Selbst bei der Feuerwehr gibt es noch Premieren. Ihre erste nächtliche Hauptübung hat die Feuerwehr in Rottenacker unter Kommandant Gerd Grözinger am Samstagabend vorgenommen. Um 20 Uhr ging der stille Alarm an die Einsatzkräfte raus. Zwei Unfallfahrzeuge mit drei Insassen warteten an der Ecke Bühl-/Bogenstraße auf die Retter.

Rund 25 der 35 aktiven Feuerwehrleute machten mit und sorgten schließlich für einen sehr guten und reibungslosen Übungseinsatz, resümierte Vize-Kommandant Andreas Dommer, der vom Mannschaftstransportwagen aus als Moderator fungierte.

Viele Zuschauer kamen zu der Übung. Zuerst wurde von den Einsatzkräften die Unfallstelle ausgeleuchtet. Das Hilfeleistungsfahrzeug und das Vorausrüstfahrzeug haben am Auto installierte Lampen, die zum Einsatz kamen. Aufgestellt wurden außerdem ein Lichtballon (Power Moon) und Lampen an einem Stativ, das zur Ausrüstung des Löschfahrzeugs LF 8 gehört.

Eine ganz wichtige Aufgabe kam auch dem Hydraulikaggregat zu. Damit wurde der Spreizer betrieben und die Insassen der Autos befreit.

Am Schluss waren der Audi und der Opel nur noch Schrottfahrzeuge. Jeweils wurden zuerst die Türen mit dem Spreizer geöffnet und entfernt und dann das Dach mittels Rettungsschere komplett abgeschnitten. Den Opfern wurden Halskrausen angelegt und die Personen zum Fahrzeugheck hin auf eine Bahre gezogen und scheinbar ganz leicht von jeweils sechs Rettern zur weiteren Versorgung aus dem Auto getragen - wobei es sich bei den Insassen um ausgewachsene Männer handelte. Für die Rolle der Verletzten hatten sich Lukas Walter, Thomas Gemmi und Hermann Eyer zur Verfügung gestellt. Von der Terrasse am Restaurant aus bot sich den Zuschauern der besondere Einblick in die Arbeit der Einsatzkräfte, die aus den Fahrzeugen sozusagen Cabrios machten, um die Opfer zu retten.

Zu den Beobachtern der Nachthauptübung gehörte Bürgermeister Karl Hauler. Im Ernstfall wird die Feuerwehr Munderkingen zu einem Verkehrsunfall dazu gerufen, erklärte Moderator Dommer, weil ein zweites Hydraulikaggregat aus Sicherheitsgründen am Einsatzort sein muss.