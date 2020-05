Festhalten am Jubiläumsfest

In diesem Jahr wird der Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker 120 Jahre alt. Zu diesem Vereinsjubiläum sollte schon seit April eine große Ausstellung im heimischen Museum im Wirtleshaus gezeigt und das Frühjahrskonzert gespielt werden. Außerdem planen die Musikerinnen und Musiker seit Langem ein großes Jubiläums-Zeltfest samt Umzug durchs Dorf, das im September unter dem Motto „Heimatliebe“ steigen soll. „Und daran halten wir momentan noch fest“, sagt Verena Huber, eine der drei Vorsitzenden des Musikvereins und Verantwortliche für den Festbetrieb.

„Wir planen zunächst weiter. Die kommenden Wochen werden sicher zeigen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Zeltfest im September überhaupt stattfinden darf“, so Verena Huber. Wenn etwa vorgeschrieben würde, dass Mundschutz zu tragen und Mindestabstände einzuhalten seien, also im Zelt vielleicht nur vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen, müsse genau nachgedacht werden, ob das Jubiläumsfest unter solchen Bedingungen den Gästen, aber auch den Musikern überhaupt Spaß machen würde, sagt Verena Huber und betont, dass für den Jubiläumsumzug, trotz Corona, bereits mehr als 50 Anmeldungen vorliegen. „Trotzdem wollen wir auf gar keinen Fall Menschen unnötig in Gefahr bringen. Unser Heimatliebe-Fest wird sicher nicht der Auslöser einer neuen Coronawelle in unserer Heimat werden.“

Unklar, was genau eine Großveranstaltung ist

Dass der Rottenacker Musikverein noch an seinem Jubiläumsfest festhält, obwohl in München und Bad Cannstatt die großen Feste bereits abgesagt sind, liegt einerseits an der Tatsache, dass bislang nicht geklärt ist, was genau eine Großveranstaltung, die ab 1. September wieder erlaubt sein könnte, ist. Andererseits nennt Verena Huber finanzielle Gründe. „Wir hatten bisher im Jahr 2020 noch keinerlei Einnahmen. Unser Frühjahrskonzert musste ausfallen und die vielen geplanten Auftritte in Festzelten der Region fielen wegen Corona aus“, sagt Verena Huber.

Wenn die Verantwortlichen des Rottenacker Musikvereins ihr Jubiläumsfest jetzt absagen würden, obwohl es für das Festdatum 18. bis 21. September momentan keine behördlichen Absagegründe gibt, so Verena Huber, müssten die Gagen der Bands, die für den Brass Samsdig“ gebucht wurden, gezahlt werden. „Und das können wir uns angesichts der fehlenden Einnahmen auf gar keinen Fall leisten“, sagt die Vorsitzende.

Auf die Frage, wann die endgültige Entscheidung für oder gegen das Jubiläumsfest falle, antwortet Verena Huber: „Wenn wir konkrete Auflagen für unseren Termin kennen, aber spätestens Ende Juni, denn dann müssten unsere Werbeplakate und Flyer spätestens in Druck gegeben werden. Außerdem müssen wir den Gastkapellen zeitgerecht absagen.“ Als weiteres Problem nennt Verena Huber das geplante Event „Blaskapelle des Südens“. „Für diesen Wettbewerb müssen die Musikkapellen sehr viel vorbereiten und proben. Das ist momentan aber wegen der Beschränkungen gar nicht möglich. Also steht der Freitagabend beim Jubiläumsfest ohnehin auf wackligen Beinen“.

Kein musikalischer Betrieb seit Mitte März

Apropos Proben: Wie steht es um die musikalische Qualität im Musikverein „Edelweiß“? „Unser musikalischer Betrieb findet seit Mitte März nicht mehr statt. Wir hatten uns bis dahin mit unserem Dirigenten sehr viel erarbeitet. Das alles muss, wenn Proben wieder erlaubt sind, mit viel Fleiß neu erarbeitet werden, um wieder auf dieses hohe Niveau zu kommen“, so Verena Huber.

Fest stehe, so die Vorsitzende, dass die Jubiläumsausstellung, die bereits Anfang April im Heimatmuseum „Wirtleshaus“ eröffnet worden wäre, bald besucht werden kann. „Sobald das Museum wieder geöffnet hat. Ein Termin steht aber noch nicht fest“, so Verena Huber. Die Ausstellung zeigt die Geschichte des Musikvereins „Edelweiß“ durch Fotos, Urkunden, Zeitungsberichte und viele Exponate nahezu lückenlos seit seiner Gründung am 16. Dezember 1900 durch damals acht Musiker bis heute und kann, sobald das Museum wieder offen hat, bis Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 Uhr bis 17 Uhr besucht werden.