Festauftakt mit der Summer-Night-Party

Mit der Summer-Night-Party unter dem Motto „Sommer, Sonne, Cocktails“ ist der Rottenacker Musikverein „Edelweiß“ am Freitagabend in sein 38. Frühlingfest gestartet. DJ Matra sorgte für den nötigen Sommersound und am Eingang bekamen die rund 600 Partygänger, viele in „stylischem Sommeroutfit“, bunte Knicklichter. An zwei Bars wurden Cocktails gemixt. Mit Sonnenschirmen, Palmen und Papageien dekoriert war die „CoBARcabana“, an der die gemixten Klassiker aus Wodka, Gin und Bacardi eingeschenkt wurden.

Da gab’s auch den angesagten „Captain Morgan“. Und ein paar Schritte weiter wartete die „Mojito-Bar“ auf die Partygäste. „Hier gibt’s nicht nur den klassischen Mojito gemixt aus Havanna-Rum, Soda, Limettensaft und Minze, sondern auch Mojito-Ananas oder Mojito-Himbeere“, erklärte Verena Huber, Vorsitzende des gastgebenden Musikvereins und zuständig für den Festbetrieb. „Natürlich mixen wir auch Cuba Libre aus Havanna-Rum und für alle Autofahrer haben wir einen alkoholfreien Cocktail im Angebot“. Und der hieß passenderweise „Driver“.