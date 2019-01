Nach dem Ende seiner Zeit bei den Bundesliga-Junioren des VfB Stuttgart ist David Grözinger aus Rottenacker Stammkraft im Regionalliga-Team des VfB geworden. Während der Vorrunde trainierte der 19-Jährige auch einmal kurzzeitig mit der Stuttgarter Bundesliga-Mannschaft unter Markus Weinzierl. SZ-Redakteur Andreas Wagner sprach mit Grözinger über das erste Halbjahr in der Regionalliga, die Unterschiede zwischen Jugend-Bundesliga und Männer-Regionalliga, die Trainingswoche mit den VfB-Profis und seine Pläne für die Zukunft.

SZ: Inzwischen sind Sie wieder im Training und in der Vorbereitung auf die weitere Runde, aber nach dem letzten Spiel in der Regionalliga am 8. Dezember war erst mal Winterpause – eine Pause, die sicher sehr willkommen kam.Was fängt man als Fußballer mit der freien Zeit an?

Grözinger: Zwei Wochen lang war gar nichts angesagt. Außer abzuschalten und Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen. Dann fing es aber auch schon wieder an mit der Vorbereitung auf die Vorbereitung.

Das heißt, sich fit zu halten nach Vorgaben des Trainers?

Genau. Vor Weihnachten habe ich mit dem individuellen Lauf- und Krafttrainingsplan begonnen.

Zum Start der Vorbereitung Mitte Januar wurde sicher der Leistungsstand überprüft?

Ja. Die Einheiten wurden aufgezeichnet und am Vorbereitungsstart von unserem Athletiktrainer kontrolliert.

Sie haben Ihr erstes halbes Jahr bei den Aktiven hinter sich. Wie groß war der Sprung von den Bundesliga-Junioren des VfB zur Regionalliga-Mannschaft?

Das ist schon ein großer Sprung, allein körperlich. Man spielt jetzt mehr nur gegen Gleichaltrige, sondern auch gegen ältere Spieler, die zum Teil schon Zweit- und Drittliga-Erfahrung haben. Das ist ein Riesenunterschied zur Jugendzeit.

Was schaut man sich als junger Spieler von den Routiniers ab?

Man kann sich viel abschauen. Die erfahrenen Spieler kennen jede Situation, anders als wir Jungen. Wenn wir in ein Formtief fallen, kann es vorkommen, dass wir mit der Situation nicht zurechtkommen, während sich die Erfahrenen damit auskennen. Oder im Spiel: Die Erfahrenen reagieren oft viel abgeklärter und abgezockter.

Wie viele Ihrer Teamkollegen aus dem vergangenen A-Jugend-Jahr sind mit in die „Zweite“ des VfB Stuttgart aufgerückt – oder haben die meisten den Verein verlassen?

Es sind schon viele weggegangen, mit mir sind noch fünf von den A-Junioren geblieben. Hinzu kommen die Spieler, die in der vergangenen Saison im jüngeren A-Jugend-Jahrgang waren. Von den Älteren der letztjährigen A-Jugend haben aber viele den Verein verlassen.

War für Sie von Vornherein klar, dass Sie beim VfB bleiben oder dachten Sie an einen Wechsel?

Nein, für mich war es recht schnell geklärt, dass ich beim Verein bleibe.

Sie setzten sich sofort bei den Aktiven durch und sind Stammspieler in der Regionalliga-Mannschaft des VfB. Hat Sie das überrascht, gleich im ersten Jahr nach der Jugend gesetzt zu sein?

Ich glaube schon an meine Fähigkeiten. Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich jedes Spiel über 90 Minuten bestreiten würde. Ich hatte gedacht, dass ich mich in meinem ersten Jahr bei den Aktiven erst einmal durchbeißen müsste. Deswegen bin ich sehr froh darüber, so viel Spielpraxis zu bekommen. So kann ich mich am besten weiterentwickeln.

Hilfreich war sicher, dass Sie Linksverteidiger sind – eine Position, auf der in vielen Vereinen ein Mangel an guten Spielern herrscht. In der Jugend hatten Sie teilweise auch im defensiven Mittelfeld gespielt. Auf welcher Position werden Sie jetzt in der Regionalliga eingesetzt?

Ich bin nur noch Linksverteidiger.

Ihre bevorzugte Position oder wären Sie lieber im Mittelfeld?

Im Prinzip ist mir das egal, die Hauptsache ist, dass ich spiele. Linksverteidiger gefällt mir sehr gut.

In der Vorrunde winkte einmal die Nominierung für ein Bundesliga-Spiel des VfB, weil in der Bundesliga-Mannschaft zwei Linksverteidiger ausfielen. Sie bestritten einige Einheiten unter Trainer Markus Weinzierl.

Eine Woche durfte ich bei den Profis mittrainieren, aber mit dem Spiel hat es leider nicht geklappt. Wäre schon geil gewesen, aber das motiviert mich nur noch mehr, mein Ziel zu erreichen. Cool war es dennoch, mal eine Woche bei den Profis gewesen zu sein.

Wie ist das Gefühl, mit den Bundesliga-Spielern zu trainieren? Ist der Respekt groß?

Auf jeden Fall hat man Respekt, wenn man die Bundesliga-Profis vor sich hat. Aber wenn man sie näher kennenlernt, sind das super Typen. Es gibt keinen, der den Rahmen sprengt.

Bestehen normalerweise Kontakte zwischen der ersten und zweiten Mannschaft?

Bei den Spielern eher weniger, die Trainer dagegen sind regelmäßig im Austausch miteinander.

Gab es nach der Trainingswoche bei den Profis ein Gespräch mit Trainer Weinzierl, eventuell mit Blick auf die weiteren Perspektiven?

Nein, das gab es leider nicht. Dass ich eine Woche bei den Profis mittrainiert habe, war auch dem geschuldet, dass Spieler verletzt waren. Wenn alle fit sind, wird es schwierig.

Das Ziel, eines Tages in der Bundesliga zu spielen, bleibt?

Auf jeden Fall, klar.

Wie lange läuft Ihr Vertrag beim VfB?

Bis kommenden Sommer, die ersten Gespräche mit dem Verein werden wahrscheinlich zeitnah stattfinden.

Wie bewerten Sie Ihr erstes halbes Jahr in der Regionalliga?

Wie bei der Bundesliga-Mannschaft lief es auch bei uns nicht so überragend. Wir hatten im ersten halben Jahr viele Verletzte, sind eine recht junge Mannschaft und viele Spieler sind neu dabei. Wir stecken im Abstiegskampf und müssen jetzt in der Rückrunde punkten.

Wie ist die Qualität der Regionalliga? Eine schwierige Liga?

Auf jeden Fall ist es eine schwierige Liga mit vielen erfahrenen Spielern. Nicht nur das Spielerische ist gefragt, sondern auch das Kämpferische. Man muss wesentlich mehr kämpfen als in der Jugend. Das Spiel ist sehr viel körperbetonter, man muss immer auf Spannung sein, wenn 30-jährige, körperlich robuste Spieler auf einen zukommen.

Die Kraft spielt sicher eine größere Rolle als in der Jugend. Sie sind nicht das, was man gemeinhin als Kraftpaket bezeichnet. Körperlich dürften Sie gegenüber vielen Spielern im Nachteil sein?

Mein Ziel ist es, noch ein paar Kilos draufzupacken. Daran arbeite ich.

Mit zusätzlichem Krafttraining?

Kraft- und Stabilisationstraining machen wir schon auch mit der Mannschaft, aber ich lege Extraschichten ein.

Am 23. Februar steht in der Regionalliga das erste Punktspiel gegen Elversberg an. Wie sieht die Vorbereitung bis dahin aus?

Knapp fünf Wochen bereiten wir uns auf die weitere Runde vor, mit Testspielen und einem Trainingslager in Spanien.

Ist der Trainingsumfang in der Männer-Regionalliga größer als in der Bundesliga-Jugend?

Von den Einheiten vielleicht nicht, auch in der Jugend hatten wir vier-, fünfmal die Woche trainiert. Aber es kommt stark aufs Training selbst an.

Die Regionalliga ist deutlich größer als die Jugend-Bundesliga, man hat wesentlich mehr Spiele. Wie kommt man als junger Spieler mit dieser größeren Belastung klar?

Englische Wochen hatten wir in der Jugend nicht. Wenn man sie nicht kennt, hört es sich nicht so krass an, aber wir hatten öfters drei Spiele in einer Woche. Dann ist im Training im Wesentlichen Regeneration angesagt.

Wie sind Ihre Perspektiven beim VfB Stuttgart? Wollen Sie bleiben oder denken Sie auch über einen Wechsel nach?

Ich spiele jetzt im achten Jahr für den Verein und es dürfen gern noch ein paar Jahre dazukommen. Es ist ein super Verein, ich bin zufrieden. Aber man weiß nie, was im Fußball passiert. Es kann auch sein, dass der Verein eines Tages kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit hat.

Signalisiert der Verein seinen jungen Spielern, dass sie bis zu einem gewissen Alter den Sprung in den Bundesliga-Kader des VfB schaffen oder andernfalls besser wechseln sollten? Es rücken ja ständig neue Talente aus der Jugend nach.

Das wird nicht gesagt, aber ich denke, dass viele junge Spieler selbst einschätzen können, wenn es in einem Verein nicht klappt und sich dann einen anderen Verein suchen.

Während Ihrer Jugendzeit gingen Sie parallel noch zur Schule. Die Schulzeit dürfte beendet sein.

Ja. Ich habe mich jetzt für ein Studium in Wirtschaftsrecht in Geislingen-Nürtingen eingeschrieben und schnuppere da mal rein, um zu sehen, ob es passt und ob es mir gefällt.

Das heißt, Sie planen zweigleisig und setzen nicht alles auf die Karte Fußball?

Das würde ich auch persönlich nicht wollen. Es kann so schnell zu Ende sein mit dem Fußball, eine Verletzung und alles ist vorbei. Deshalb ist es gut, ein zweites Standbein zu haben.

Wie oft sind Sie noch in der alten Heimat in Rottenacker? Verfolgen Sie auch das Abschneiden der TSG Rottenacker, bei der Sie mit dem Fußball begonnen hatten?

Nach wie vor bin ich fast jedes Wochenende in Rottenacker. Ab und zu schaue ich dann auch bei der TSG zu, bei der mein Bruder spielt.

Die TSG steckt in der Bezirksliga auch in Abstiegsgefahr?

Ja, auch da sollte es langsam bergauf gehen. Es haben sehr viele Spieler gefehlt. Jetzt dürfte die Mannschaft wieder komplett sein.