Eine gelungene Schneefreizeit des Skiclubs Rottenacker

Für 19 Teilnehmer und Teilnehmerinnen von 11 bis 17 Jahren startete in den Fasnetsferien am frühen Mittwochmorgen, 2. März die Busfahrt nach Laterns. An insgesamt vier Tagen konnten die Jugendlichen unter Top-Pistenverhältnissen und strahlendem Sonnenschein Carven, Tricks optimieren sowie am letzten Tag Rodeln. Besondere Aufgaben rund um die Piste erwartete die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei einer Pistenrallye.

Nachmittags ging es für die Jugendlichen dann zurück auf die Hütte, wo ein Raum vorübergehend zur Teststation umfunktioniert wurde. Jedes Kind testete sich bei Ankunft auf der Hütte selbst auf Corona, bevor eine Stärkung mit Punsch, Kuchen und Obst bereitstand.

Beim gemeinsamen Kochen und beim bunten Abendprogramm hatten alle Teilnehmenden viel Freude und fielen anschließend glücklich und müde ins Bett.

Nachdem Kinder und Jugendliche im Zuge der Corona-Pandemie viel einstecken mussten, konnten sie in der Schneefreizeit etwas Normalität und Geselligkeit genießen. Darüber freuen sich nicht nur die Kinder, sondern auch Organisatorin Tanja Gemmi. Nur eines war negativ: Die Corona-Test-Ergebnisse.