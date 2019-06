Einbrecher steigt in Vereinsheim ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Rottenacker in ein Vereinsgebäude eingestiegen. An dem Gebäude in der Straße „Weidach“ stieg der Unbekannte durch das kaputte Fenster ein. Im Inneren fand er Geld und Schriftstücke. Das machte er zu seiner Beute und verschwand. Die Polizei aus Munderkingen (Telefon 07393/91560) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden auf 400 Euro und hofft auf Zeugenhinweise.