Einbrecher sind in Rottenacker auf Bargeld aus

In mehrere Gebäude in Rottenacker ist ein bisher ein Unbekannter eingebrochen. Er suchte nach Bargeld. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte der Einbrecher in zwei Vereinsheime in der Schulstraße einzudringen. Die Türen hielten dem Einbruchsversuch aber stand. Anders verhielt es sich in der Konrad-Sam-Straße. Dort gelang es ihm an zwei Gebäuden der Gemeinde die Türen aufzuhebeln. Er durchsuchte die Räume und flüchtete mit einem kleinen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei ermittelt.