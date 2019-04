In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in Rottenacker in eine Halle ein.

Die Diebe knackten ein Schloss und gelangten so in das Gebäude. Sie fanden eine Bohrmaschine, einen Bohrhammer, einen Akkuschrauber und andere Werkzeuge. Mit den erbeuteten Geräten ergriffen sie die Flucht. Die Polizei aus Munderkingen (Telefon: 07391/5880) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen.