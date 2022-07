Ein Verkehrssünder fällt doppelt auf

Die Polizei hat am Mittwoch in Rottenacker die Erfüllung der Anschnallpflicht von Autofahrern kontrolliert – und dabei mitunter auch andere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. So hielten die Beamten laut Polizeibericht gegen 11.15 Uhr einen 63-Jährigen VW-Fahrer an. Der Mann war in der Kirchstraße unterwegs, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben. Außerdem stellten die Ermittler fest, dass die Hauptuntersuchung des Autos schon vor über acht Monaten hätte stattfinden sollen. Beide Verstöße räumte der Fahrer nach einem belehrenden Gespräch ein. Auf ihn kommen nun Bußgelder zu.