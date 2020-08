Ein Sommer für die Literatur: Schwabenkanzel und Co. kommen in die Region

Für ihr Sommerprogramm hat sich das Literaturnetzwerk Oberschwaben aufgrund der aktuellen Umstände etwas besonderes ausgedacht. Veranstaltungen soll es geben, dafür aber draußen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist darüber hinaus frei. Auch in Rottenacker, Oberstadion und Obermarchtal finden Programmpunkte statt. Die Reihe „Literatur umsonst & draußen“ will in Zeiten von Corona kleine, analoge Veranstaltungen möglich machen. Für alle Veranstaltungen des Literatursommers gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl, zudem muss sich jeder Interessierte vorab per E-Mail anmelden.

Auf Schriftsteller Sebastian Sailers Spuren

Eine Erlebnisführung unter dem Motto „Philosophen auf der Spur“ findet am Freitag, 14. August, um 14 Uhr in Obermarchtal statt. Bei einem Spaziergang soll es um den Schriftsteller Sebastian Sailer gehen, Gespräche eröffnen Einblicke in sein Leben sowie seine Denkwelt.

So etwa die rollende Schwabenkanzel am 23. August um 18 Uhr in Oberstadion, dieses Mal mit dem Titel „Verschwörungszirkus am Dorfpranger“. Die Schwabenkanzel nimmt sich dabei einem ganz aktuellen Thema an: Verschwörungstheorien rund um Corona. So heißt es in der Ankündigung: Immer mehr Zeitgenossen haben vermutlich den gesunden Menschenverstand gegen zu viel gehamstertes Toilettenpapier eingetauscht und meinen nun, mit einem Alu-Hütchen auf dem Kopf seien sie immun und eine Maske braucht es nicht?

Dem Unfug die Stirn bieten

Zur Not stülpt man sich gleich eine ganz „alternative Weltsicht“ über, in der es Corona gar nicht gibt, aber dafür allerhand Absurditäten, die so zutreffend sind wie die Scheibengestalt der Erde. Zeit, die Schwabenkanzel ins Rollen zu bringen und im Stile großer oberschwäbischer Prediger den Finger auf den Alu-Hut zu legen. Mit Kanzelpredigern, literarischen Clowns, einem klugen Esel und diversen Artisten soll dem Unfug die Stirn geboten werden.

Ein besonderes Programm bietet der Literatursommer am 30. August, um 11 Uhr am Museum in Rottenacker. „Fausts Höllenfahrt“ soll ein virales Dichtertreffen mit Reimwol und Krauslat bieten. Im Mittelpunkt steht der berühmte Künstler Franz Carl Hiemer.

Die erstaunliche Karriere von Hiemer im Fokus

In Rottenacker zur Welt gekommen, meisterte er als Weggefährte von Hegel, Hölderlin, Carl Maria von Weber und anderen eine erstaunliche Karriere: Vom hochbegabten Schüler und Protegé Herzog Karl Eugens zum Schulabbrecher und Unruhestifter, vom Dichter bis zum Schauspieler. Franz Carl Hiemer hat alle Höhen und Tiefen seiner Zeit erlebt, den spannenden Untergang des Absolutismus und den Beginn des Bürgertums. Michael Skuppins Drama in zweieinhalb Akten zeigt Hiemers Stuttgarter Theaterkreis bei der Probe in pandemischen Zeiten.

Das Literaturnetzwerk weist darauf hin, dass bestimmte Regeln beim Besuch einer Veranstaltung beherzigt werden sollten, wie etwa das Einhalten des Mindestabstands sowie das Desinfizieren der Hände. Zudem sollte jeder eine Alltagsmaske dabei haben. Verpflegung oder eine Wasserflasche sollte jeder Teilnehmer selbst mitbringen, da es keinen Verkauf geben wird. Sollte es am Veranstaltungstag regnen oder gewittern, fällt die Veranstaltung aus.