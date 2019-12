Ein Fest für Feinschmecker, Musik- und Dekoliebhaber

Bereits zum 23. Mal hat der Rottenacker Weihnachtsmarkt zahlreiche Besucher in die Dorfmitte rund ums Rathaus und das Museum gelockt. Traditionell war am Samstag an den Ständen wieder Gefilztes, Gehäkeltes, Gesägtes und Gebasteltes zu finden.

Von Adventsdekoration bis zu Zimtsternen war alles zu finden, was die Besucher an Weihnachtsmärkten mögen und wie immer hatte der Weihnachtsmarkt in Rottenacker auch wieder Kurioses zu bieten. So gab’s Butter, in dem „der Honig für’s Frühstücksbrot schon drin“ ist, vegane Brotaufstriche „exklusiv vom Hochberg“, Lyoner-Schweinchen, Göttinger Glocken und Rauchflesich im Nikolausgewand. Einige Rottenacker Frauen hatten „Buchhalden-Böckle“ aus Nusskuchenteig gebacken und an einem der bunten Stände waren gehäkelte Klorollen für „Klugscheisser“ zu haben.

Im Gemeindesaal schoss die evangelische Kirche Fotos der Besucher „vor der Xmas-Wand“, in der Museums-Scheune hatte der katholische Kindergarten Bredla , Tees und Schoko-Früchte im Angebot und in einer der Hütten gab’s Strauben vom evangelischen Kindergarten. Wer Hunger bekam bestellte eine „Fjgaro-Gulaschsuppe“, eine Feuerwurst bei der Grundschule, Gyros vom Juze oder ließ sich für 50 Cent eine Orange der Jungschar schmecken. Neben Glühwein waren Glühmost, „Heiße Liebe“, „Apfeltraum“ und Feuerzangenbowle gern getrunkene Aufwärmer, und wer die „harten Sachen“ mochte, konnte sich am „Rottenacker Schnapsfässle“ wieder Hochprozentiges zapfen. Heuer flossen Williams-Christ-Birne, Johannisbeere, Waldmeister und ein Haselnuss-Schnäpsle aus dem Hahn.

Bereits am Morgen wurden wieder Christbäume verkauft, am frühen Nachmittag sorgte das Vororchester des Musikvereins „Edelweiß“ für weihnachtliche Blasmusik. Später spielten die „älteren Kollegen“ aus dem Jugendorchester auf, und bevor der Nikolaus den Weihnachtsmarkt besuchte, sangen Kinder aus den beiden Kindergärten und der Grundschule gemeinsam mit den Gästen Weihnachtslieder.

Gegen Abend wartete wieder das beliebte Kinderkino auf die jüngsten Gäste. Diesmal wurde von der Augsburger Puppenkiste eine Weihnachtsgeschichte erzählt und der Film „Zugvögel“ gezeigt, in dem sich zwei Mädchen auf die Suche nach einer verschwundenen Ente machten.

„Film ab“ hieß es in diesem Jahr nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. „Heute hat der neue Rottenacker Imagefilm seine Premiere“, sagte Bürgermeister Karl Hauler und zeigte den rund siebenminütigen Film am Samstag drei Mal. „Der Film zeigt die Landschaft um und die öffentlichen Einrichtungen in Rottenacker. Eben alles was die Gemeinde ausmacht“, betonte der Bürgermeister und freute sich, dass der neue „Rottenacker-Film“ bei den Zuschauern „sehr gut angekommen“ ist. Da der Film eine „Art Zeitzeugnis für Rottenacker im Jahr 2019“ sei, werde, um in Jahrzehnten Vergleiche zu haben, spätestens in zehn Jahren wieder ein solcher Film gedreht, versprach der Bürgermeister.