Ein E-Auto für die Krankenpflegestation

Strahlende Gesichter bei der Fahrzeugübergabe: Die Vertreterinnen und Vertreter des Ortskrankenpflegevereins (OKV) Laichinger Alb, des Seniorenheims Wiblingen und der Krankenpflegestation Rottenacker freuen sich über jeweils einen neuen, viertürigen „Smart Electric Drive“. Finanziert wurden die Autos aus dem „Sozialen Zweckertrag“ des „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Ulm.

Landrat Heiner Scheffold, Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch und der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Bill übergaben die Elektroflitzer an die sozialen Einrichtungen. Der OKV Laichinger Alb wurde von Bernhard Schweizer, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, und den beiden ehrenamtlichen OKV-Mobil-Fahrern Peter Müller und Peter Hascher vertreten. Das Auto für die Krankenpflegestation Rottenacker nahmen Bürgermeister Karl Hauler und die Abteilungsleiterin Pflege des Evangelischen Diakonieverbandes Ulm/Alb-Donau, Astrid Frohn, entgegen. Über den Smart für das Seniorenzentrum Wiblingen freuten sich Verena Rist, Geschäftsführerin der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis, und Leonie Achzet, Bereichsleitung für die ambulante Pflege.

Der OKV Laichinger Alb e.V., bereits 1882 gegründet, hat zum Ziel, kranken, alten und hilfsbedürftigen Menschen im Alltag Unterstützung zu bieten. Die Sparte „Mobilität im Alter“ gibt Mitgliedern die Möglichkeit, am alltäglichen, gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Da ist der Smart eine gute Ergänzung zu den größeren Fahrzeugen. „Mit dem kleinen Fahrzeug können unsere ehrenamtlichen Fahrer ohne großen Aufwand zum Beispiel jemanden, der nicht mehr Autofahren oder den ÖPNV nutzen kann, zu einem Spezialisten nach Ulm oder Blaubeuren bringen“, freut sich Bernhard Schweizer.

Die Krankenpflegestation Rottenacker gehört zum Evangelischen Diakonieverband Ulm/Alb-Donau. „Die Krankenpflegestation möchte die Menschen so unterstützen, dass sie zu Hause wohnen bleiben können“, erklärt Astrid Frohn. „Dazu gehören die Fahrten zu und mit den Menschen. Wir streben schon seit längerem einen nachhaltigeren Fuhrpark an. Jetzt ist Rottenacker, unsere kleinste Außenstelle, die erste mit einem E-Mobil.“ Am Standort des Seniorenzentrums Wiblingen, betrieben von der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis, befindet sich auch ein Standort des Ambulanten Pflegeservice. „Der neue E-Smart ergänzt unsere Fahrzeugflotte, die zunehmend auf E-Mobilität umgestellt wird, optimal. Neben der ambulanten Kundenversorgung können wir damit jetzt noch mehr Alltag und Beteiligung für unsere Bewohner bieten und mit ihnen auch mal zum Einkaufen und auf den Wochenmarkt fahren. Der Viertürer kommt uns sehr entgegen – wenn größere Einkäufe zu machen sind oder mehrere mitfahren möchten“, erklärt Verena Rist.