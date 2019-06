Eichenprozessionsspinner breitet sich wieder aus

Wie schon im vergangenen Jahr sind auch diesen Sommer etliche Eichen in Rottenacker vom Eichenprozessionsspinner befallen. Beim Musikerheim, am Tiefenbrunnen und am Badesee haben Feuerwehr und Bauhofleiter Samuel Pflug den Schädling seit 14 Tagen beobachtet.

Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners kriecht auf einem Eichenstamm entlang. Bild: Patrick Pleul/Archivbild (Foto: Patrick Pleul / DPA)

Nun wird ein Spezialunternehmen anrücken. Die Nester werden abgesaugt und anschließend der Baum geflämmt.

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter und legt seine Eier in den Eichen ab. Sobald der Baum Blätter bekommt, schlüpfen die Raupen, die sich sieben Mal verpuppen.

Allergische Reaktionen möglich

Die Raupennester sind am Stamm gut zu erkennen. Sie haben eine dunkle breite Rückenlinie mit samtartig behaarten Feldern und rotbraunen langbehaarten Warzen. Die Raupen sind immer in Gruppen im Gänsemarsch unterwegs, daher der Name.

Die älteren Raupen haben Brennhaare mit Widerhaken, die ein Nesselgift enthalten. Die Brennhaare können durch die Luft über weite Strecken getragen werden und bei Berührung mit dem Menschen toxische Reaktionen hervorrufen. Die Raupen ernähren sich von Eichenblättern.

