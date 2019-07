Ehrungen bei der TSG in Rottenacker

Viel geboten war am Sonntag beim traditionellen Sommerfest der TSG auf dem Sportgelände in Rottenacker. Bereits am Morgen spielte die Jugendkapelle des Musikvereins „Edelweiß“ zum Frühschoppen auf und zur Mittagszeit hatten die rund 30 Helferinnen und Helfer um den TSG-Vorsitzenden Markus Stoll alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Besucher zu versorgen.

Um 13 Uhr trafen sich zehn Bambini-Teams aus den Sportvereinen in Munderkingen, Altheim, Allmendingen, Oberdischingen und Rottenacker auf dem Sportplatz, um gegeneinander zu kicken. Drei gegen Drei wurde Fußball gespielt und die jüngsten Nachwuchs-Fußballer der Region zeigten den Zuschauern packende Zweikämpfe und schossen gekonnte Tore. Während sich die älteren Gäste am Nachmittag eher Kaffee und Kuchen schmecken ließen, tobten sich die Jüngeren an der Torwand oder beim Fußball-Billard aus. Gegen Abend wurde das Inklusions-Fußballspiel angepfiffen, bei dem sich gemischte Mannschaften aus Menschen mit Behinderung der Heggbacher Einrichtungen und aktive Fußballer der TSG Rottenacker gegenüberstanden. Zur Vesperzeit waren die traditionellen Schupfnudeln der TSG-Turnerfrauen im Angebot und später wurden die Gewinner der TSG-Tombola ermittelt. Wer sich für 50 Cent ein Los gekauft hatte, hatte die Chance, einen der 30 Sachpreise und als Hauptgewinn ein Spanferkel samt zehn Liter Bier zu gewinnen. Rund 30 Helfer aus den fünf TSG-Abteilungen waren im Einsatz, um beim Sommerfest die Gäste zu bewirten und die einzelnen Programmpunkte zu organisieren.

Jedes Jahr nutzt die Turn- und Sportgemeinde das Sommerfest, um langjährige Mitglieder zu ehren. Am Sonntag standen 24 Langjährige auf der Liste, denen der Vorsitzende Markus Stoll und sein Stellvertreter Enrico Gawol die Ehrennadeln des Vereins samt Urkunden, teils in Abwesenheit, verliehen. Mit der TSG-Ehrennadel in Gold mit Jahreszahl wurde Emil Kramer ausgezeichnet. Er ist TSG-Mitglied seit 60 Jahren. Seit 50 Jahren ist Ingrid Rupp Mitglied der TSG. Am Sonntag wurde ihr dafür die goldene Ehrennadel verliehen. Die silberne TSG-Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Ulrike Gebhard und Karl-Heinz Schacher. Für ihre 30-jährige Mitgliedschaft in der TSG Rottenacker ging die bronzene Ehrennadel an Gerhard Burgmaier, Bettina Grözinger, Nadja Haaga, Lanette Heinrich, Inge und Manfred Hettinger, Peter Keck, Roswitha Kurz, Sandra Pizzo, Elke Scheck-Breymaier, Martin und Sascha Schliewe, Irmgard Schubert, Tanja Spähn, Hildegard Stoll, Andreas und Thomas Striebel, Sabine Surrey sowie André und Nina Walter.