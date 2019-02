Drei Bewerber für das Amt des Dirigenten

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins „Edelweiß“ haben die Mitglieder den Vorstand weitgehend bestätigt. Außerdem gab es Neuigkeiten, was das Amt des Dirigenten angeht.

Philipp Neher hat im vergangenen Jahr das Amt von Dagmar Moll als Dirigent des Jugendorchesters übernommen, das Vororchester spielt seit letztem Jahr unter der neuen Leitung von Vanessa Lehmann. Dieses Jahr wird Peter Munding die Leitung des Hauptorchesters abgeben, drei Bewerber haben sich bisher bei Proben vorgestellt. Vizedirigent Wolfgang Schweikert gab sein Amt an Dagmar Moll ab.

Stefan von Sybel, Vorstand für den Orchesterbetrieb, erinnerte an das Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Kirchen, wo es im Bereich „Marschmusik“ die Bestnote „mit hervorragendem Erfolg“ gab. Auch das Frühlingsfest mit einer Summer Night, einem Abend mit vier Brass Bands, dem Jugendkapellentreffen und dem Auftritt des Musikvereins Kirchbierlingen nannte er als Höhepunkt.

Für die abwesende Schriftführerin Alice Vollmayer verlas Dagmar Moll deren Bericht. Hier wurden die Teilnahme an einem Narrentreffen in der Schweiz genannt, ein Probenwochenende auf Schloss Weikersheim sowie zwei Alteisensammlungen, die musikalische Begleitung des Maibaumaufstellens, das Ständchen für die Konfirmanden, die Feier des zehnjährigen Bestehens des Vereinsheims, drei Musikerhochzeiten, die Teilnahme am großen Umzug beim Cannstatter Wasen, der Auftritt beim Totengedenken auf dem Friedhof, die Auftritte bei den Weihnachtsmärkten Rottenacker und Biberach, das Weihnachtskonzert in der St. Wolfgangs-Kirche und das Turmspielen.

Kassier Christian Neff berichtete von 402 Mitgliedern zum Jahreswechsel, davon sind 154 aktive Mitglieder, 227 Fördermitglieder und 21 Ehrenmitglieder. Das Gesamtvermögen des Vereins beläuft sich ihm zufolge trotz der Verluste durch Abschreibungen in einem gesicherten sechsstelligen Bereich.

Peter Munding brachte nach 18 Jahren letztmals den Bericht des Dirigenten. Er möchte sich künftig mehr seiner Frau und den drei Kindern widmen. Mit viel Beifall wurde er verabschiedet.

Jugendleiterin Manuela Hecht freute sich über die Anmeldung von drei Kindern zur Ausbildung und fünf Neulingen an der Blockflöte, nachdem in einer Schulstunde Instrumente zum Testen vorgestellt wurden. Somit werden im Verein 60 Jugendliche unterrichtet.

Bürgermeister Karl Hauler lobte das hohe Niveau der aktiven Kapelle, die Vorstände, den Dirigenten und die Jugendarbeit des Vereins. In Zeiten, in denen bei Festen nicht mehr so große Einnahmen zu erzielen seien, habe der Verein gezeigt, dass es noch geht. Dennoch rief er die Menschen dazu auf, Feste von Vereinen zu unterstützen, die Jugendarbeit betreiben. Die Entlastung der Gesamtvorstandschaft fiel einstimmig aus. Bei den Wahlen wurden in ihren Ämtern bestätigt: Verena Huber als Vorstand für den Festbetrieb, Christian Neff als Kassier sowie Uwe Brucker, Oliver Walter, Tanja Kurth und Dagmar Moll als Beisitzer. Für Simon Schacher wurde Jonas Striebel als neuer Beisitzer gewählt. Manuela Hecht und Stefanie Walter haben ihre Ämter getauscht, sodass nunmehr Stefanie Walter Jugendleiterin ist, und Manuela Hecht Noten- und Gerätewartin. In seinem Amt bestätigt wurde Kassenprüfer Peter Keller.

Verena Hecht ehrte Peter Munding, Ilse Fesseler und Stafanie Walter für die Teilnahme an 40 sowie 41 der 42 stattgefundenen Hauptproben. Stafanie Walter wurde zudem für das Führen der Probelisten geehrt, Andreas Brucker für die Instandhaltung des Musikerheims. Simon Schacher erhielt eine Ehrung für 15 Jahre Mitgliedschaft im Ausschuss. In Abwesenheit wurde auch Wolfgang Schweikert geehrt, der 21 Jahre als Vizedirigent aktiv war.