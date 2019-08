Unbekannte haben am Wochenende einen Radlader in Rottenacker gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Diebe Samstagmorgen unterwegs: Gegen 0.30 Uhr stahlen sie einen gelben Radlader in der Riedstraße. Dies beobachtete ein Zeuge.

Der Radlader stand in einem Hinterhof. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll der Zündschlüssel in einer Halle gelegen haben. Die soll verschlossen gewesen sein. Wie der Dieb an den Schlüssel kam, wissen die Polizisten noch nicht.

Den Wert des Radladers schätzen sie auf rund 6000 Euro. Wegen des Diebstahls ermittelt jetzt der Polizeiposten Munderkingen (erreichbar unter Telefon: 07391/58 80). Sie sucht den Täter und das Fahrzeug. Der Radlader ist laut Polizei von der Marke Wacker.

Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Rottenacker und Umgebung ist diese unter Telefon: 0731/1881444 erreichbar.