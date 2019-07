Die neue Spielgemeinschaft ist besiegelt

Die Fusion ist geglückt und vollzogen. Zukünftig machen die Fußballer des VfL Munderkingen und der TSG Rottenacker bei den Aktiven gemeinsame Sache. Hierzu wurde am vergangenen Freitag im Donaustadion des VfL in Munderkingen der Kooperationsvertrag unterzeichnet. Fest steht damit auch der Name der neuen Spielgemeinschaft: Als SGM SW Rottenacker/Munderkingen tritt die erste Mannschaft in der Bezirksliga an und die „Zweite“ als SGM SW Munderkingen/Rottenacker in der Kreisliga A.

Wenige Minuten vor der Vertragsunterzeichnung hatte der Trainingsauftakt der künftigen drei Mannschaften (zur ersten und zweiten Mannschaft kommt noch eine Reserve) stattgefunden. Chefcoach Timm Walter begrüßte zur ersten Einheit mehr als 40 Fußballer. Um 19.11 Uhr zückten Simon Schelkle, einer der Abteilungsleiter Fußball des VfL Munderkingen, und Oliver Born, Abteilungsleiter Fußball der TSG Rottenacker, ihre Schreibgeräte und besiegelten, unter dem Beifall der Funktionäre, den Zusammenschluss der beiden Traditionsvereine im Männerfußball. „Vor circa 18 Monaten wurden erste Gespräche mit mehreren Vereinen aus der Region geführt. Um den Jahreswechsel kristallisierte sich dann heraus, dass die Gespräche mit dem VfL Munderkingen in die richtige Richtung führten“, sagte Thomas Zimmer von der TSG Rottenacker.

Zwei Namensvarianten

Von der kommenden Saison an starten die drei Mannschaften unter dem Namen SGM SW Rottenacker/Munderkingen (erste Mannschaft in der Bezirksliga) und SGM SW Munderkingen/Rottenacker (Zweite Mannschaft in der Kreisliga). Dem Wunsch der beiden Abteilungen, die Spielgemeinschaft nur „Schwarz-Weiß Donau“ zu nennen, ensprach der Württembergische Fußballverband (WFV) zum Leidwesen der Vereinsverantwortlichen nicht und der Verband erteilte auch keine Ausnahmegenehmigung. Der Name SW Donau sei zu unbestimmt, hatte der WFV schon vor einigen Wochen geäußert, denn der Fußballbezirk heiße Donau und so könne dieser Name auf mehr als 100 Vereine in diesem Gebiet zutreffen (die SZ berichtete).

Weshalb die neue SGM einen kurzen Namen hätte tragen sollen, begründete Thomas Zimmer folgendermaßen: „Bei einem Namen SGM SW Rottenacker/Munderkingen fällt über kurz oder lang der Partnername unter den Tisch, oft liest man dann nur noch SGM Rottenacker oder SGM Munderkingen in den Berichten oder die Ortsnamen werden abgekürzt. Gleiches gilt für die Ergebnisse und die Tabellen. Um dies zu verhindern, hatten sich beide Abteilungen auf SW Donau verständigt. Schwarz /Weiß sind die Vereinsfarben beider Vereine und beide liegen an der Donau.“

„Der WFV weiß darüber Bescheid und hat auch zugestimmt, dass wir zukünftig intern, in der örtlichen Berichterstattung und in den Tabellen den Namen Schwarz-Weiß Donau oder SW Donau verwenden wollen und wir würden uns wünschen, wenn dies umgesetzt wird. Das Logo der Spielgemeinschaft trägt auch diesen Namen“, so Zimmer weiter.

Die Mannschaft der SGM SW Rottenacker/Munderkingen spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga und trägt ihre Heimspiele in Rottenacker aus. Die Mannschaft SGM SW Munderkingen/Rottenacker tritt in der Kreisliga A an; der Heimspielort wird Munderkingen sein. Eine weitere Mannschaft wird als Reserve in der Kreisliga A antreten; sie startet ebenfalls unter dem Namen SGM SW Munderkingen/Rottenacker und ihr Heimspielort ist ebenfalls Munderkingen.

Der Kader der drei Mannschaften umfasst insgesamt 45 aktive Spieler. Thomas Zimmer sieht diese Anzahl der Spieler so: „Für zwei Mannschaften zu viel, für drei Mannschaften fast etwas knapp, jedoch hat die Spielgemeinschaft den Anspruch, für die jeweilige Qualität der Spieler auch ein entsprechendes Umfeld zu bieten.“

Trainiert und an den Spieltagen betreut wird die Bezirksliga-Mannschaft der Spielgemeinschaft von Cheftrainer Timm Walter und seinem Co-Trainer Christian Speiser. Ein weiterer Trainer ist Philipp Brunner, der am Spieltag gemeinsam mit seinem Co-Trainer Daniel Surrey für die Kreisliga-A-Mannschaft und die Reserve die Verantwortung trägt. Alle Teams trainieren gemeinsam. Der Trainingsort wird wöchentlich im Wechsel Munderkingen und Rottenacker sein.

„Wir wollen nun die Fusion erfolgreich zusammenführen und eine ordentliche Rolle in der Bezirksliga spielen. In der Kreisliga A wird es von Beginn an um den Klassenerhalt gehen, wobei wir die eine oder andere Überraschung schaffen wollen. In der Reserve soll natürlich der Spaß im Vordergrund stehen“, sagte Cheftrainer Timm Walter.

„In der Bezirksliga sehe ich die TSG Ehingen und den TSV Riedlingen als Meisterschaftsfavoriten an. In der Kreisliga A sehe ich die SG Griesingen und den FV Schelklingen-Hausen ganz oben. Wir wollen uns gut vorbereiten und freuen uns, dass es nun endlich losgeht. Ins Trainingslager fahren wir nach Schliens in Vorarlberg“, berichtete Walter. „Ich freue mich schon auf die Derbys gegen die TSG Ehingen und auf den WFV-Pokal gegen Eschach“, so Walter, dessen Team in der vergangenen Saison bekanntlich den Bezirkspokal gewonnen hatte.

Beiden Vereinen und Abteilungen ist diese Fusion wichtig, denn es hapert an Nachwuchspielern, und nur so ist das langfristige Aufrechterhalten des Spielbetriebs bei den Aktiven im möglich. Die TSG Rottenacker hatte die ganze vergangene Saison mit Personalproblemen zu kämpfen und verhinderte dennoch den Abstieg aus der Bezirksliga. Ähnlich sieht es beim VfL Munderkingen aus, der ebenfalls über Probleme im Nachwuchsfußball berichtet. Deshalb erscheint eine Kooperation der beiden Vereine mehr als sinnvoll, die zunächst auf die Männer-Teams beschränkt ist. Doch angedacht ist auch eine Zusammenarbeit der Jugend, die derzeit noch Spielgemeinschaften mit anderen Partnern bildet. „Wir gehen deshalb davon aus, dass sich eine langfristige Zusammenarbeit ergibt. Ab der Spielzeit 2020/21 werden erste Spielgemeinschaften im Jugendbereich folgen“, betonte Zimmer.

„Ich freue mich sehr, dass es nun endlich losgeht. Natürlich gibt es auch Kritiker, die war aber mit unserem langfristigen ausgearbeiteten Konzept überzeugen möchten“, sagte Simon Schelkle vom VfL. Die Erwartungshaltung in Munderkingen sei hoch. In Munderkingen seien die Zuschauer traditionell erfolgsabhängig. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in der kommenden Saison überdurchschnittlich viele Zuschauer begrüßen dürften“, so Simon Schelkle.

Der langjährige VfL-Fußballmanager Felix Schelkle, der die Mannschaft ins Trainingslager nach Schliens begleiten wird, fasst es kurz zusammen: „Ich freue mich einfach sehr, dass es nun für Schwarz-Weiß Donau losgeht. Es wird spannend.“