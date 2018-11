Deutliche Revanche der SG Altheim gegen die TSG Rottenacker

Zum Auftakt des 15. und damit letzten Vorrundenspieltages der Fußball-Bezirksliga Donau hat am Freitagabend in Rottenacker das Derby gegen die SG Altheim stattgefunden. Die Gäste haben hoch gewonnen.

TSG Rottenacker – SG Altheim 1:6 (1:2). - Tore: 0:1 Christian Lutrelli (8.), 1:1 Francesco d’Alessio (23.), 1:2 Johannes Rech (44.), 1:3 Jens Bühner (47.), 1:4 Peter Leicht (50.), 1:5 Sandro Oliveira (56.), 1:6 Andreas Kottmann (72.). - Die SG Altheim hat sich für die 0:5-Niederlage in der Vorsaison am Freitagabend revanchiert. Zunächst war das Spiel eher ausgeglichen und als die TSG Rottenacker die frühe Altheimer Führung egalisiert hatte, ließen die Gäste etwas nach. Zum für die TSG Rottenacker ungünstigsten Zeitpunkt brachte Johannes Rech die Gäste in der 44. Minute in Führung.

Doch nach der Halbzeitpause ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von neun Minuten zog die SG Altheim auf 1:5 davon. Die Gäste spielten nun befreit auf und alle Anstrengungen der TSG waren vergebens. Im Gegenteil: Andreas Kottmann stellte das Ergebnis noch auf 1:6. Der Schiedsrichter leitete souverän. Viele Zuschauer sahen das Spiel.

Der SG Altheim gelang durch diesen Sieg ein Befreiungsschlag, Rottenacker ist jetzt Vorletzter.