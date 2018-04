Der TSG fehlen die freiwilligen Helfer

Das neue Kleinspielfeld bei der Turnhalle wird die TSG Rottenacker im Rahmen ihres Sommerfestes einweihen, welches aus diesem Anlass auf den 16./ 17. Juni vorverlegt wird. Das ist bei der Hauptversammlung des Vereins angekündigt worden. Am Festsamstag werden Jugendfußballturniere sowie das Elf-Meter-Schießen stattfinden und am Sonntag ein Sponsorenlauf, am Abend Public Viewing in der Turnhalle.

Bereits am kommenden Samstag sind helfende Hände gefragt, wenn ab 9 Uhr um den Soccer-Court Pflastersteine verlegt werden. Weiter konnte TSG Vorstand Markus Stoll bei der Hauptversammlung berichten, dass der Zivilprozess mit dem ehemaligen Kassier mit einem Vergleich ohne Schuldanerkenntnis abgeschlossen ist und der Verein 72 500 Euro erhält. Bei den Wahlen wurden der erste Vorsitzende Markus Stoll, Kassier Ursula Thomas, Beisitzer Heidi Rieger und Kassenprüfer Dario Jonas in ihren Ämtern bestätigt. Für den nicht mehr kandidierenden Kassenprüfer Ralf Ruoß wurde Matthias Beck gewählt.

Die Mitglieder des Vereins werden in Zukunft vom zweiten Vorsitzenden Enrico Gawol verwaltet. Bei ihm sollten künftig die Mitgliedsanträge abgegeben werden, um Kassiererin Ursula Thomas zu entlasten. Als unerfreuliches Ereignis nannte Stoll den Einbruch ins Sportheim, bei dem alle Türen beschädigt wurden, erst kürzlich wieder wurden beim Tennisgelände die Schaukästen demoliert.

Die Fußballabteilung ist nach der Rückkehr von Trainer Timm Walter derzeit auf dem sechsten Platz der Bezirksliga, bei der zweiten Mannschaft musste in dieser Saison kein Spiel wegen Spielermangel ausfallen. Im Jugendbereich arbeitet die TSG mit dem SSV Ehingen Süd und Dettingen zusammen. Ein Höhepunkt war die Ausrichtung des Turniers des Liebherr-Konzerns auf dem Sportgelände in Rottenacker. Darüber hinaus wurde erstmals ein Blitzturnier veranstaltet und auf dem Weihnachtsmarkt ein Stand betreut.

Die Skiabteilung war das ganze Jahr aktiv, im Sommer bot sie Nordic-Walking- und Inline-Kurse sowie ein Wanderwochenende an. Für die Jugend wurde ein Sportcamp mit 60 Kindern organisiert. 35 Ski- und Snowboardlehrer nahmen an Fortbildungen teil und betreuten im Winter die Skifahrer bei Skikursen sowie Ausfahrten. Die Übernachtungszahlen im Skiheim in Laterns sind konstant gut, während die Teilnehmer bei den Ausfahrten weniger werden, hier spürt die Abteilung „Billigangebote“ anderer Veranstalter.

Die 113 Mitglieder umfassende Tennisabteilung hat mit Rudolf Stoll einen neuen Abteilungsleiter. Hier ist erfreulich, dass wieder mehr Kinder am Training teilnahmen, durchschnittlich sind es 13 bis 15. Eine Damen-, eine Herren- und eine Herren 55-Mannschaft sowie eine Juniorinnen und eine Knabenmannschaft nehmen am aktiven Spielbetrieb teil.

Alexander Bäuerle berichtete von der Tischtennisabteilung, hier spielen zwei Herren und zwei Jugendmannschaften, wobei erfreulich ist, dass die erste Jugendmannschaft Tabellenführer ist und damit aufsteigt. Die Turnabteilung hat seit einem Jahr keine Abteilungsleitung, deshalb gab es hier auch keinen Bericht, dennoch findet ein geregelter Turnbetrieb statt. Quer durch alle Abteilungen war zu hören, dass die Schar der freiwilligen Helfer immer kleiner wird, noch können die Veranstaltungen des Vereins gestemmt werden, doch wurde um weitere Mithilfe gebeten, auch mit Kleinigkeiten wie zum Beispiel einen Kuchen backen oder einen Fahrdienst übernehmen, könne geholfen werden.

Von einem Plus in der Kasse, konnte Ursula Thomas berichten, dies wird für die nötige Heizungsreparatur verwendet, zudem muss das Dach des Sportheims saniert werden. Negativ wertete Bürgermeister Karl Hauler bei der Entlastung, dass bei der Hauptversammlung des größten Vereins vor Ort im Sportheim viele Plätze leer blieben, positiv bewertete er die Klärung des seit Jahren schwebenden Verfahrens für den Verein und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde beim Bau des neuen Soccer-Courts.