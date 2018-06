Der Soccer-Court erhält den christlichen Segen

Der neue Soccer-Court in der Schulstraße in Rottenacker hat im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes seinen kirchlichen Segen erhalten. Der für Pfarrer Jochen Reusch und Pastoralassistentin Majella Vater war im Court aufgebaut. Jugendfußballer wirkten bei der Predigt mit, indem sie unter anderem Foul, Freistoß oder Passspiel vorführten und die Geistlichen die Verbindung zwischen Fußball und Glauben herstellten. Vorstandsmitglieder trugen Fürbitten vor und Majella Vater segnete den Platz.

Zum Frühschoppen und zur Mittagszeit unterhielt der örtliche Musikverein Edelweiß die Gäste bei der Turnhalle, während zahlreiche TSG-Mitglieder im Einsatz waren, um die Gäste zu bewirten und am Abend konnten die Gäste beim gemeinsamen Public-Viewing in der Turnhalle das WM-Spiel der deutschen Mannschaft verfolgen.

Traditionell ehrt die TSG Rottenacker ihre langjährigen Mitglieder im Rahmen des Sommerfestes. Vorsitzender Markus Stoll hat diesmal dafür aber die Einweihungsfeier genutzt und zahlreiche Jubilare geehrt. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Stefan Grözinger, Andreas Haug, Stefanie Hepp, Florian Kurz, Eva, Kurt und Stefanie Merkle, Mirijam Riexinger, Christian Rupp, Ingrid Schacher, Michael Walter, Patrick und Sofie Werner ausgezeichnet. Seit 40 Jahren gehören Christian Rettich, Günter Sticha, Harry Traub und Friedrich Ulmer der TSG an. Rolf Grözinger, Werner Ott, Lothar Schneider, Christof und Manfred Walter sind 50 Jahre und Hans Bachmann und Alfred Walter bereits 60 Jahre Mitglied der TSG Rottenacker.

Bereits am Samstag wurde der Platz sportlich in Betrieb genommen, es fanden Jugendturniere, ein Inklusionsturnier und ein Elfmeterturnier statt. (is)