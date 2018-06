Das Rottenacker Museum wird ausgezeichnet

Das Heimatmuseum in Rottenacker erhält im November die Auszeichnung „vorbildliches Heimatmuseum 2015“. Beim Museumsverein und der Gemeinde ist die Freude über die Auszeichnung groß. Das Preisgeld will der Vorsitzende des Museumsvereins, Hermann Huber, voraussichtlich dafür verwenden, körperlich beeinträchtigten Menschen einen besseren Zugang zum Museum zu ermöglichen. „Aber die Auszeichnung ist uns fast wichtiger als das Preisgeld“, betont er.

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir wirklich gewinnen.“ Hermann Huber, Vorsitzender des Museumsvereins, freut sich auch wenige Tage nach der Nachricht über den Preis noch riesig über die Auszeichnung, die dem Rottenacker Heimatmuseum Ende November verliehen wird. Im Frühjahr flatterte die Ausschreibung des Wettbewerbs „vorbildliches Heimatmuseum“ vom Regierungspräsidium auf seinen Schreibtisch, in mühevoller Kleinarbeit hat er Bilder von verschiedenen Veranstaltungen im Heimatmuseum zusammengestellt, den pädagogischen Hintergrund erläutert und in einem Anschreiben die Museumskonzeption erklärt. Eine Fachjury traf eine Vorauswahl, acht Museen kamen in die engere Auswahl. Die Mitglieder der Jury haben sich Anfang September vor Ort davon überzeugt, dass Hermann Hubers schriftliche Ausführungen nicht zu viel versprechen. Neben Rottenacker werden auch die Heimatmuseen Dettingen an der Erms, Neustetten und Rosenfeld-Leidringen im Rahmen des Festakts ausgezeichnet.

Bürgermeister Karl Hauler hat die gute Nachricht am Donnerstagabend im Gemeinderat verkündet. „Das ist eine überragend tolle Sache“, sagte er erfreut. „Da kann man dem Museumsverein nur gratulieren und für die tolle Arbeit danken.“ Hauler hofft, dass durch den Preis noch mehr Menschen ins Museum kommen und die Reputation des Hauses steigt.

2003 hat das Heimatmuseum eröffnet und stellt neben dem Werdegang der Gemeinde im geschichtlichen Kontext Rottenacker als ehemaliges Zentrum des religiösen Pietismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor. „Auch unsere Dorfberühmtheiten, wie beispielsweise Maler Franz Karl Hiemer kommen zum Zug“, erklärt Hermann Huber.

Wert hat die Fachjury laut der Ausschreibung des Regierungspräsidiums darauf gelegt, dass sich die Museen, die ausgezeichnet werden, lebendig mit Vergangenheit und Gegenwart auseinandersetzen und Geschichte vermitteln. Dabei legten sie ihr Augenmerk auch auf das ehrenamtliche Engagement vor Ort.

Ende November im Rahmen der Preisverleihung wird die Jenaer Professorin Christel Köhle-Hezinger die Festrede im Museum halten. „Im Anschluss wird es für geladene Gäste einen Umtrunk in der Dorfwirtschaft geben“, blickt Huber voraus.