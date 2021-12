Christian Segmehl gibt Konzert in Rottenacker

Nachdem nach 22 Jahren im vergangenen Jahr das traditionelle Kirchenkonzert mit Christian Segmehl im Käppele zum ersten Mal ausgefallen war, findet in diesem Jahr das Konzert in Schemmerhofen wieder am Sonntag, 26. Dezember um 15 Uhr mit Christian Segmehl am Saxofon und Christian Schmid an der Orgel statt. Das gleiche Konzert gibt es dann am 27. Dezember um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Rottenacker.

Der gebürtige Biberacher Profisaxofonist Christian Segmehl kommt mit seinem musikalischen Partner Christian Schmid, Kirchenmusiker in Isny im Allgäu, am zweiten Weihnachtsfeiertag in seine Heimatgemeinde Schemmerhofen und am 27. Dezember nach Rottenacker und freut sich auf viele Zuhörer. Ihm ist es ein Herzensanliegen, in dieser für uns alle schwierigen Zeit Musik zu präsentieren. Gerade Musik lässt die Menschen auf andere Gedanken und zur Ruhe kommen. Musik bietet die Gelegenheit, eine Stunde abzuschalten und zu genießen.

Christian Segmehl kam im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen gut durch die Krise. Da er ausschließlich vom Konzertieren lebt und nicht vom Unterrichten, fühlt er sich privilegiert und ist sehr dankbar, dass er genügend Anfragen erhielt. Im Gegensatz zu früheren Zeiten spielte er aber fast ausschließlich in den Metropolen: Elbphilharmonie Hamburg, Berliner Philharmonie, Isarphilharmonie München, Staatsoper München, Liederhalle Stuttgart, Alte Oper Frankfurt, Sendesaal Saarbrücken, Martini-Park Augsburg, in Kirchen in München, Fulda, Südtirol. Ihm war es aber auch schon immer sehr wichtig, Musik in der ländlichen Region zu präsentieren. Daher haben die Konzerte in Schemmerhofen und in Rottenacker für ihn einen ganz besonderen Stellenwert.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen.